שביתה? עצירת המשק? זו הירידה שנמדדה היום בהוצאות האשראי

לא תמיד שווה באמת. רכישה באשראי ( צילום: Shutterstock )

"יום השביתה וההזדהות עם משפחות החטופים" מתקשה להתרומם? על פי נתוני חברת שבא, המנהלת והמפתחת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חירום, השפעת השביתה על המשק היא מינורית.