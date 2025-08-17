כיכר השבת
שביתה? עצירת המשק? זו הירידה שנמדדה היום בהוצאות האשראי

נתוני חברת שבא מראים כי השפעת "יום השביתה וההזדהות עם משפחות החטופים" על המשק מינורית, עם ירידה של 5.1% בלבד בהיקף ההוצאות עד השעה 12:00 ביחס לשבוע שעבר (חדשות)

"יום השביתה וההזדהות עם משפחות החטופים" מתקשה להתרומם? על פי נתוני חברת שבא, המנהלת והמפתחת של מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חירום, השפעת השביתה על המשק היא מינורית.

לפי הנתונים שפורסמו, ההוצאות הבוקר עד השעה 12:00 ירדו בהיקף של 5.1% בלבד לעומת השבוע שעבר.

בין השעות 8:00 ל-12:00 נרשמו במערכות חברת שבא היקף הוצאות כולל של 584.26 מיליון ש״ח.

מדובר בירידה בהיקף של 5.1% לעומת היקף ההוצאות שנרשם בשעות אלו ביום ראשון שעבר, ב-10 באוגוסט 2025, ועמד על סכום של 615.87 מיליון ש״ח. כאמור, מדובר בהשפעה מינורית. יחד עם זאת הנתונים צפויים להשתנות בהמשך היום.

