גל החום הקיצוני יחל היום ויימשך עד לשבוע הבא | התחזית המלאה 

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל | מחר: יעשה חם מהרגיל עד שרבי (מזג האוויר)

בית לחם הגלילית (צילום: הדס פרוש/פלאש 90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. גל החום הקיצוני עליו התריעו בימים האחרונים יחל כבר היום ויימשך לפחות עד תחילת השבוע הבא.

על פי התחזית, מחר יום שישי, צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ וייעשה שם חם מהרגיל עד שרבי. הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום, וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 19-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 23-34

חיפה: 25-29

טבריה: 27-39

צפת: 21-34

אילת: 28-40

