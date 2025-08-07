גל החום הקיצוני יחל היום ויימשך עד לשבוע הבא | התחזית המלאה 

בית לחם הגלילית ( צילום: הדס פרוש/פלאש 90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. גל החום הקיצוני עליו התריעו בימים האחרונים יחל כבר היום ויימשך לפחות עד תחילת השבוע הבא.