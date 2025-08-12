כיכר השבת
לקראת שיא גל החום: עומסי חום קיצוניים, שרכב כבד ואובך ברוב הארץ

לפי תחזית מזג האוויר, עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ | בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות (מזג האוויר)

היום (שלישי) יהיה  שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי ואובך בעיקר בדרום הארץ.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיהברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות ואובך בעיקר בדרום הארץ ושם קיים חשש קל משיטפונות.

ביום חמישי, עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 26-39

תל אביב: 26-33

באר שבע: 25-40

חיפה: 25-32

טבריה: 29-45

צפת: 26-40

אילת: 33-45

