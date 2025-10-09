כיכר השבת
התחזית: התקררות וגשם מקומי | בסוף השבוע: עליה בטמפרטורות

לפי תחזית מזג האוויר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה | גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה (מזג האוויר)

כיכר החטופים, תל אביב (צילום: מרים אלסטר/FLASH90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ הגשם ייחלש בהדרגה. הלילה: מעונן חלקית. לאורך מישור החוף יתכן טפטוף.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמרפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין יתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.

ביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-29

תל אביב: 18-30

באר שבע: 18-31

חיפה: 21-29

טבריה: 18-33

צפת: 16-24

אילת: 24-36

