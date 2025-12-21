כבר ביום שלישי הקרוב יעביר הביטוח הלאומי את קצבאות הנכות מוקדם מהרגיל וזאת בשל החגא הנוצרי. הקצבאות כוללות את קצבאות הנכות הכללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, סיעוד, נפגעי עבודה, אזרח ותיק, שאירים, מזונות ואסירי ציון.

לפי לוח התשלומים של הביטוח הלאומי לשנת 2025, הקצבאות יופקדו בחשבונות הזכאים ב-23.12 במקום ב-28 לחודש, שהוא המועד הרגיל. ה-23 יוצא מיד לאחר חג החנוכה.

במקביל, בעקבות ההצמדה לשכר הממוצע, קצבאות הנכות הכללית, השירותים המיוחדים והילדים הנכים צפויות לעלות בחודש הבא בשיעור מוערך של 4.2%.

כך למשל, נכה כללי עם שיעור אי-כושר עבודה של 100% צפוי לקבל החל מינואר תוספת של 191 שקלים בחודש לקצבה והיא תעמוד על 4,747 שקלים. בשנה מדובר על תוספת של 2,292 שקלים.

בוגר נכה שתלוי בזולת ומקבל קצבת שירותים מיוחדים בדרגה של 188% יזכה לתוספת של 292 שקלים לחודש והקצבה שלו תהיה 7,239 שקלים. לאורך שנה מדובר בתוספת של 3,504 שקלים.

קצבת ילד נכה עמדה עד עתה בשיעור של 100% על 3,694 שקלים, והחל מהחודש הבא היא תעלה ל-3,849 שקלים – תוספת חודשית של 155 שקלים ובשנה 1,860 שקלים.