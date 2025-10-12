כיכר השבת
מזג אוויר הפכפך: היום - קריק לצד טפטוף | בשמחת תורה: התחממות

לפי תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי טפטוף עד גשם מקומי | בחג שמחת תורה: התחממות (מזג האוויר)

ירושלים, חג סוכות (צילום: שמואל אריה)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.

הלילה: מעונן חלקית. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף

על פי התחזית, מחר יום שני, ערב שמחת תורה, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי, חג שמחת תורה, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-26

תל אביב: 19-28

באר שבע: 19-29

חיפה: 19-25

טבריה: 18-31

צפת: 14-25

אילת: 22-32

