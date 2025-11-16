כיכר השבת
התחזית המלאה

אחרי סופ"ש חורפי | מהפך במזג האוויר: הגשם ייפסק ויהיה חם מהרגיל

לפי תחזית מזג האוויר, צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר במרכז הארץ וצפון הנגב | מחר: תחול עלייה בטמפרטורות | בשלישי: חם מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
שבת חיי שרה בחברון (צילום: ויסאם השלמון/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר במרכז הארץ וצפון הנגב. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

ביום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה.

בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-18

תל אביב: 16-22

באר שבע: 14-22

חיפה: 15-23

טבריה: 14-21

צפת: 10-18

אילת: 17-25

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר