מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר במרכז הארץ וצפון הנגב. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
ביום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה.
בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 13-18
תל אביב: 16-22
באר שבע: 14-22
חיפה: 15-23
טבריה: 14-21
צפת: 10-18
אילת: 17-25
