התחזית: טמפרטורות גבוהות מהרגיל | בהמשך השבוע: התחממות נוספת

מרום הגולן, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.