מזג האוויר

התחזית: טמפרטורות גבוהות מהרגיל | בהמשך השבוע: התחממות נוספת

לפי תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ | בהמשך השבוע: עלייה נוספת בטמפרטורות  (מזג האוויר)

מרום הגולן, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

ביום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, וייתכן שם אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-19

תל אביב: 14-22

באר שבע: 12-22

חיפה: 15-22

טבריה: 14-22

צפת: 12-17

אילת: 17-25

