כיכר השבת
"מאין יבוא עזרי"

זעקת ה'שיר למעלות' בעיניים מכוסות, רגע לפני השחרור מעזה | אלי-ה כהן משחזר

שורד השבי, אלי-ה כהן, משחזר את הרגעים הדרמטיים של השחרור משבי חמאס ברצועת עזה, הרגע בו זעק 'שיר למעלות' כשעיניו מכוסות, וקרא לעסקה שתחזיר את יתר החטופים (חדשות)

2תגובות
שורד השבי אלי-ה כהן, אתמול (צילום: פאולינה פטימר)

אלי-ה כהן, שורד השבי ששוחרר ממנהרות חמאס ברצועת עזה, נאם אמש (מוצאי שבת) בעצרת ההמונים בכיכר ה בתל אביב, שחזר את רגעי השחרור שלו מידי מרצחי חמאס וקרא לעסקה שתשחרר את יתר החטופים המוחזקים ב.

אלי-ה חזר לרגע השחרור הדרמטי ושיתף: "שעות הבוקר, אני עומד עם עיניים מכוסות, עומר ועומר נמצאים ליידי אנחנו מבינים שזה הרגעים האחרונים שלנו התופת הזאת וברגע הזה, זה פשוט יוצא ממני אני מתחיל להגיד בקול רם: 'שיר למעלות אשר עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי'. כמה שעות אחרי זה אני נמצא בשטח ישראל מחבק את אמא שלי ואת זיו אחרי 505 יום בשבי החמאס".

"אני עומד פה 160 יום אחרי מתוסכל", הוסיף שורד השבי: "כי האחים שלי עדיין שם, הייתה בי איזושהי תקווה בלב שבשלב הזה הכיכר הזאת תתרוקן ולא יהיה בה צורך כשאני חושב על המשפט הזה שאמרתי, היום אני יודע את התשובה, העזרי שלי זה אתם, זה חיילי צה״ל הגיבורים, זאת המשפחה שלי זה אתם האנשים שנמצאים בכיכר הזאתי כבר 670 יום, לא משנה באיזה מצב הם נמצאים ומה הדעות הפוליטיות שלהם".

לדבריו: "אתם אפילו לא יודעים כמה זה מחזק את כל מי שנמצא שם 50 מטר מתחת לאדמה, לחזור ולשמוע את כל מה שעשיתם בשבילנו לראות אתכם צורחים את השמות שלנו כאן בכיכר".

אלי-ה הוסיף: "כולנו הזדעזענו שראינו את הסירטון של רום ואביתר, ואתם יודעים על מה אני חשבתי? נזכרתי בעצמי שם נמצא באותו מצב כבול ברגליים מדמיין את החזרה הביתה, ואז חשבתי על השנייה אחרי, על הרגע שהמצלמה נכבתה, הדלת נסגרה והם עוד פעם לבד עם עצמם, בחושך והתפללתי שהם זוכרים שאנחנו פה. אין להם זמן! החיים נמקים במנהרות והחללים עלולים להיעלם בחורבות עזה".

שורד השבי שיתף: "הוחזקתי 505 יום בשבי עם אלי שרעבי, אור לוי ואלון אהל שעדיין נמק במנהרות חמאס כשאלי אור ואוהד שוחררו מהשבי כולכם הייתם המומים, העולם רעד נבהלתם מהרזון והעיניים הכואבות.

"הכתובת הייתה על הקיר, אנחנו דיברנו על הרעב, אנחנו דיברנו על התנאים אנחנו התחננו שיעזרו לנותרים, לאלון אהל שהשארתי לבד במנהרה פצוע. אני האחרון שהסתכל לו בעיניים והבטיח לו 'עד שאנחנו לא מתראים שוב בישראל זה לא נגמר' ומאז כבר חצי שנה אני עוקב בדאגה וחרדה אחרי הדיווחים על קריסת המו"מ".

בסיום דבריו, ביקש להוסיף: "אני יודע מה זה לחזור בעסקה חלקית, אני חי עם רגשות האשם כל יום, ולא מאחל לאף אחד להרגיש מה זה להשאיר אח מאחור. בקשה אחרונה - תביאו עסקה שתביא את כולם ואל תוותרו עליהם, על אף אחד - כמו שלא וויתרתם עלי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה קצת כפירה להגיד שעזרי זה צהל
הלוו
1
הבעיה שחמאס הרשעים הנבלות מבחינתם להתאבד על חשבון תושבי עזה, לא אכפת להם למות ולהרוג את כולם יחד איתם, איך אפשר לעשות עסקה עם יצורים כאלה ? הרי מה יש להם להפסיד הם גם ככה מוכנים למות ? לא יודע מה יש להאשים את הממשלה, אלא אם כן יש מנופי לחץ שלא השתמשו בהם, כמו לכבוש לצמיתות חצי מעזה ולא להחזיר, וכך
אדיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר