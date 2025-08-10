אלי-ה כהן, שורד השבי ששוחרר ממנהרות חמאס ברצועת עזה, נאם אמש (מוצאי שבת) בעצרת ההמונים בכיכר החטופים בתל אביב, שחזר את רגעי השחרור שלו מידי מרצחי חמאס וקרא לעסקה שתשחרר את יתר החטופים המוחזקים בעזה.

אלי-ה חזר לרגע השחרור הדרמטי ושיתף: "שעות הבוקר, אני עומד עם עיניים מכוסות, עומר ועומר נמצאים ליידי אנחנו מבינים שזה הרגעים האחרונים שלנו התופת הזאת וברגע הזה, זה פשוט יוצא ממני אני מתחיל להגיד בקול רם: 'שיר למעלות אשר עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי'. כמה שעות אחרי זה אני נמצא בשטח ישראל מחבק את אמא שלי ואת זיו אחרי 505 יום בשבי החמאס".

"אני עומד פה 160 יום אחרי מתוסכל", הוסיף שורד השבי: "כי האחים שלי עדיין שם, הייתה בי איזושהי תקווה בלב שבשלב הזה הכיכר הזאת תתרוקן ולא יהיה בה צורך כשאני חושב על המשפט הזה שאמרתי, היום אני יודע את התשובה, העזרי שלי זה אתם, זה חיילי צה״ל הגיבורים, זאת המשפחה שלי זה אתם האנשים שנמצאים בכיכר הזאתי כבר 670 יום, לא משנה באיזה מצב הם נמצאים ומה הדעות הפוליטיות שלהם".

לדבריו: "אתם אפילו לא יודעים כמה זה מחזק את כל מי שנמצא שם 50 מטר מתחת לאדמה, לחזור ולשמוע את כל מה שעשיתם בשבילנו לראות אתכם צורחים את השמות שלנו כאן בכיכר".

אלי-ה הוסיף: "כולנו הזדעזענו שראינו את הסירטון של רום ואביתר, ואתם יודעים על מה אני חשבתי? נזכרתי בעצמי שם נמצא באותו מצב כבול ברגליים מדמיין את החזרה הביתה, ואז חשבתי על השנייה אחרי, על הרגע שהמצלמה נכבתה, הדלת נסגרה והם עוד פעם לבד עם עצמם, בחושך והתפללתי שהם זוכרים שאנחנו פה. אין להם זמן! החיים נמקים במנהרות והחללים עלולים להיעלם בחורבות עזה".

שורד השבי שיתף: "הוחזקתי 505 יום בשבי עם אלי שרעבי, אור לוי ואלון אהל שעדיין נמק במנהרות חמאס כשאלי אור ואוהד שוחררו מהשבי כולכם הייתם המומים, העולם רעד נבהלתם מהרזון והעיניים הכואבות.

"הכתובת הייתה על הקיר, אנחנו דיברנו על הרעב, אנחנו דיברנו על התנאים אנחנו התחננו שיעזרו לנותרים, לאלון אהל שהשארתי לבד במנהרה פצוע. אני האחרון שהסתכל לו בעיניים והבטיח לו 'עד שאנחנו לא מתראים שוב בישראל זה לא נגמר' ומאז כבר חצי שנה אני עוקב בדאגה וחרדה אחרי הדיווחים על קריסת המו"מ".

בסיום דבריו, ביקש להוסיף: "אני יודע מה זה לחזור בעסקה חלקית, אני חי עם רגשות האשם כל יום, ולא מאחל לאף אחד להרגיש מה זה להשאיר אח מאחור. בקשה אחרונה - תביאו עסקה שתביא את כולם ואל תוותרו עליהם, על אף אחד - כמו שלא וויתרתם עלי".