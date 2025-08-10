כיכר השבת
"אתה רוצה עוד מכות?"

העיתונאי החרדי הותקף על ידי שוטרים ונפצע, זה כתב האישום שהוגש 

מח"ש הגישה לבית משפט כתב אישום נגד שוטר מג״ב, לאחר שתקף ופצע עיתונאי חרדי שהגיע לסקר מזירת פיגוע | זה כתב האישום שהוגש (משטרה)

הפגנה בירושלים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (ראשון), לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד שוטר מג״ב בגין תקיפת העיתונאי החרדי איתמר כהן, במהלך עבודתו.

על פי כתב האישום, הנאשם שירת באותה העת כמפקד צוות סמ"ג במרחב דוד שבבירה. ביום 11.2.24, במהלך אבטחת זירת בעיר העתיקה, פעל הנאשם עם צוותו לסגירה ואבטחה של הזירה.

העיתונאי, שהגיע למקום במטרה לסקר את האירוע, הורחק מהזירה מספר פעמים. חרף זאת, שב העיתונאי למקום, אז רץ לעברו הנאשם והחל להכותו ללא סמכות לפלג גופו התחתון באמצעות אלה, גם כאשר העיתונאי כבר נפל על גדר של אתר בנייה סמוך.

בהמשך, כאשר ביקש העיתונאי פינוי רפואי עקב חבלותיו, ניגש אליו הנאשם כשמקל בידו ואמר: "אתה רוצה עוד?" והמשיך להדוף אותו ולהכותו באמצעות האלה. כתוצאה מהתקיפה, נפגע העיתונאי ברגליו ונגרם לו שבר בידו השמאלית.

החקירה נוהלה על ידי צוות ירושלים במחלקה לחקירות שוטרים. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

