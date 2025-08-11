כיכר השבת
3 ילדים שנעקצו מעקרבים פונו לבית החולים רמב"ם ב-24 שעות האחרונות 

שלושה ילדים שנעקצו ע"י עקרבים באזורים שונים צפון פונו ע"י הוריהם למיון ילדים בבית החולים רמב"ם בחיפה ב-24 שעות האחרונות | בכל שלושת המקרים לא נדרש טיפול מיוחד בילדים מעבר להשגחה, והם שוחררו לבתיהם (בארץ)

שלושה ילדים שנעקצו ע"י עקרבים באזורים שונים צפון פונו ע"י הוריהם למיון ילדים בבית החולים רמב"ם בחיפה ב-24 שעות האחרונות. כך נמסר מדוברות בית החולים.

במקרה אחד, ילד בן 9 מנשר נעקץ בעת שטייל ביער, במקרה נוסף בת 9 ממושב בעמק יזראעל נעקצה בעת ששיחקה באולם משחקים והזיזה מזרן באולם. במקרה השלישי ילד בן שנתיים מיוקנעם שגם הוא נעקץ ע"י עקרב שהתחבא מתחת למזרן. בכל שלושת המקרים לא נדרש טיפול מיוחד בילדים מעבר להשגחה, והם שוחררו לבתיהם.

רופאי מיון ילדים ברמב"ם מזכירים כי במקרה של עקיצה, יש לפנות מייד לקבלת עזרה רפואית, לא לנסות למצוץ את הארס, לנסות לצלם את אזור העקיצה ואת העקרב, לא לנסות ללכוד את העקרב.

אין לשים חסם ורידים או עורקים אך יש לנסות לקבע את הגפה, ואם יש תכשיטים - להוריד אותם. כמו כן - כדי לצמצם את הסיכוי לעקיצה יש לבדוק בין מזרנים ושמיכות, ובתוך שקי שינה ונעליים.

