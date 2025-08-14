מסגד נטוש, בור מים צלול וספסל בגבול סוריה / מה קרה לכפר צֻרְמָן הצ'רקסי? ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב 'ישראל שפירא' )

לפני מספר שבועות יזמתי יום סיור ולמידה ברמת הגולן. לקחתי איתי את מומחה התיירות חיים פוקס ומורה הדרך שניר מנחם, והגיע אתנו דובדבן שבקצפת - הרקדן הירושלמי יענקל'ה קורנבליט.

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

בסיור המקיף, טבלנו בנחלים, ומעיינות, השתטחנו במקומות קדושים, וביקרנו במקומות הקדושים לעדה הדרוזית (יתפרסם בנפרד). זה רק נשמע בדיוני: כך הכניס המוסד נשק וחוליות קומנדו לאיראן - שנים לפני "עם כלביא" שמאי צוק | 13:00 בסוף היום עברנו ליד בסיס 109 ונדהמנו לגלות שהוא פתוח. עלינו אליו לתצפית מקסימה על סוריה וקוניטרה. פתאום ראינו מינרט מציץ בין השיחים של שרידי כפר לא מוכר. לא הכרנו את המקום ובתחילה חששנו להגיע לשם, אולי יש מוקשים? אלא שלא היה שלטי אזהרה, והשערים היו פתוחים ונכנסנו לעולם שלא הכרנו. כמומחים לתיירות נדיר שאנו מטיילים במקום חדש וזה היה חוויה מיוחדת במיוחד. המקום שגילינו הוא צֻרְמָן - כפר צ'רקסי נטוש ברמת הגולן סמוך לגבול ישראל-סוריה, כ-3 ק"מ מדרום-מזרח לקוניטרה וכ-4 ק"מ ממזרח לקיבוץ עין זיוון.

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

צרמן נוסד בשנת 1878 על ידי מהגרים צ'רקסים שהגיעו לאזור כחלק מהגל הגדול של הגירה צ'רקסית לאימפריה העות'מאנית. עד למלחמת ששת הימים התגוררו בכפר כ-1,090 תושבים שעסקו בעיקר בחקלאות ובגידול בעלי חיים. ב-10 ביוני 1967, עם התקדמות כוחות צה"ל בגולן, נטש הכפר את תושביו ונשאר ריק מאז.

המינרט שראינו מציץ בין השיחים הוא חלק מהמסגד המרכזי של הכפר, מבנה מרהיב שעדיין עומד על תילו. המסגד נבנה בסגנון עות'מאני מסורתי, משלב אלמנטים צ'רקסיים ומקומיים בצורה ייחודית.

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

מעל משקוף המסגד ישנו עיטור אשר מהווה עיטור יהודי האופייני לבתי כנסת מתקופת המשנה והתלמוד, שהועבר למסגד כבניה משנית (האם המסגד נבנה על שרידי בית כנסת קדום?).

בחלק המרכזי של הכפר נמצא בור מים שככל הנראה שימש כמקור המים הראשי של תושבי הכפר, והיה מרכז חשוב בחיי הקהילה.

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

כשעליתי למעלה למסגד (לא מומלץ! המבנה במצב הרוס חלקית), התגלה לי נוף מטריף לעבר כתר חרמון וסוריה. לא הייתי לבד. זוג צעיר קדם לי בתצפית הנפלאה, ואף סיפר לי שהוא טבל בבור עם סולם רעוע (לא טבלתי אישית ולא ממליץ על כך!).

הכפר צרמן היה חלק מרשת של יישובים צ'רקסיים בגולן, שכללה כפרים כמו בריקה ומנסורה. הצ'רקסים שמרו על מסורות עתיקות, ובכפר כמו צרמן התקיימו טקסים ומחולות מסורתיים שקושרים בין הקהילה לשורשיה בקווקז. בזמנו ראיתי טקס כזה בכפר כמא הצ'רקסי בגליל התחתון.

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

מיקומו של צרמן מדגיש את המורכבות הגיאופוליטיקה של האזור. צמוד אליו בסיס קטן של חיילי האו"ם, ועיירת קוניטרה שכבר בשטח סורי (באופן רשמי כמובן). צה"ל שולט במרחב של 20 קילומטר קדימה לכיון דמשק על כל צרה שלא תבוא. תקוותי היא שהשלום ימשיך לשרור בגולן ונזכה למאמרם ז"ל "ירושלים תתפשט עד דמשק".

הסיור הזה, שיזמתי יחד עם מומחים כמו חיים פוקס ושניר מנחם, הוכיח שעדיין יש הרבה מה לגלות ברמת הגולן. השינוי הבטחוני באזור גבול סוריה, חושף למטייל הישראלי שוחר השלום פינות קסומות (באתרי גוגל של טיולים נכתב בעבר שהאזור פתוח רק לחיילי מילואים ומוגדר כשטח צבאי סגור). כל פינה טומנת בחובה סיפור, וכל חורבה מספרת על עולם שהיה - אך חשוב לזכור שהביקור בהם דורש זהירות מקסימלית ואחריות מלאה.

שחזור של לוחם צ'רקסי בכפר כמה בגליל התחתון ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

נפלאות כפר צֻרְמָן ( צילום: ישראל שפירא )

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':