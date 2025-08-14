כיכר השבת
בני ברק: הולך רגל נפגע מרכב ברחוב רבי עקיבא ופונה במצב בינוני

הולך רכב נפגע הבוקר מרכב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק | כוחות הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה במצב בינוני לבית החולים (חדשות)

זירת התאונה בבני ברק, הבוקר (צילום: איחוד הצלה)

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הבוקר (חמישי) לרחוב רבי עקיבא ב, שם נפגע הולך רגל מרכב חולף ופונה לבית החולים 'בלינסון' כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירת ה.

אליהו צרפתי ואלימלך הניג חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בהולך רגל שנחבל בראשו לאחר שנפגע מרכב. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בלינסון כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

חובש הצלה חיים ליבוביץ דיווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי הולך רגל, גבר כבן 50 כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים.

