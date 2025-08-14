כוחות גדולים של הצלה הוזעקו הבוקר (חמישי) לרחוב רבי עקיבא בבני ברק, שם נפגע הולך רגל מרכב חולף ופונה לבית החולים 'בלינסון' כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירת התאונה.

אליהו צרפתי ואלימלך הניג חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בהולך רגל שנחבל בראשו לאחר שנפגע מרכב. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בלינסון כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

חובש הצלה חיים ליבוביץ דיווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי הולך רגל, גבר כבן 50 כשהוא סובל מחבלת ראש, לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים.