כיכר השבת
"זו הונאה"

ישראל מציבה תנאי ברור למתווכות: "אל תפנו אלינו עם עסקה חלקית"

פערים גדולים בין ישראל לחמאס מקשים על מציאת נקודת השקה; המתווכות הבינלאומיות ממשיכות לנהל מגעים בדוחא, מצרים וקטאר במאמץ לקדם עסקה כוללת לשחרור החטופים ולסיום הלחימה בעזה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Miriam Alster/ Flash90)

המגעים לעסקה עם ארגון הטרור חמאס. ישראל העבירה מסר חד למתווכות הבינלאומיות המתווכות בין ישראל לחמאס: היא מוכנה לדון אך ורק בעסקה כוללת לשחרור כל החטופים - כך מדווח ירון אברהם בחדשות 12.

"אל תפנו אלינו בנוגע לעסקה חלקית – מבחינתנו זו הונאה", הבהיר השר דרמר, האחראי על סוגיית החטופים, בפגישה עם נציגי המתווכות. לדבריו, חמאס ניסה למשוך זמן ולהקשות על כניסת כוחות ישראלים לעזה, אך ישראל לא תיפול למלכודת זו שוב.

לפי דיווחים, המתווכות התריעו בפני גורמים בישראל כי הפערים בין הדרישות הישראליות לדרישות חמאס רחוקים במיוחד, כך שלא ניתן למצוא נקודת השקה פשוטה להסכם. הן מנהלות מגעים במקביל עם בכירי חמאס, בעיקר דרך ציר מצרים, במטרה לבדוק אפשרות של עסקה מדורגת בשלבים.

ההערכה היא כי אם חמאס יוותר על חלק מדרישותיו שהוצבו בשבועות האחרונים, ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנכשל קודם לכן.

מקורות בישראל, כולל בכירים בכוורת הממשלה, ציינו כי נכון לעכשיו, הפתרון שמועדף על נתניהו והשר דרמר הוא עסקה כוללת בתנאים ישראליים. "אם לא תהיה התקדמות, המבצע בעזה יורחב", אמרו המקורות, והדגישו כי ההחלטה נובעת מהערכת סיכונים מדויקת ולא ממאמץ לחץ בלבד.

