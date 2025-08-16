אביו של אביתר דוד נגד השביתה: "לא נתנו הסכמה לשימוש בתמונתו"

ברקע קריאות להשבתת המשק מחר, יום ראשון: אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד שעדיין נמצא בעזה - מתנער מהקריאות לשביתה שבהן נעשה שימוש בשמו ובתמונתו של בנו.

"בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות ובחומרי פרסום שונים פליירים הקוראים לשביתה, בהם נעשה שימוש בשמו ובתמונתו של אביתר דוד", מסר האב, לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל.

"אנו, משפחתו, מבקשים להבהיר בצורה חד-משמעית כי לא נתנו את הסכמתנו לשימוש בשמו ובתמונתו של אביתר לצורך קידום השביתה, ואיננו תומכים במהלך זה. אנו מבקשים לכבד את אביתר ואת משפחתנו, ולהימנע משיוכו לפעולות ציבוריות או פוליטיות שלא אושרו על ידינו".