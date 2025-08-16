כיכר השבת
הבהרה חד משמעית

אביו של אביתר דוד נגד השביתה: "לא נתנו הסכמה לשימוש בתמונתו"

אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד, מתנער מהקריאות להשבתת המשק שבהן נעשו שימושים בתמונתו ובשמו של בנו הרעב שעדיין נמצא בעזה: "איננו תומכים במהלך זה, ולא נתנו את הסכמתנו" (חטופים)

אביתר דוד בסרטון שפורסם

ברקע קריאות להשבתת המשק מחר, יום ראשון: אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד שעדיין נמצא בעזה - מתנער מהקריאות לשביתה שבהן נעשה שימוש בשמו ובתמונתו של בנו.

"בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות ובחומרי פרסום שונים פליירים הקוראים לשביתה, בהם נעשה שימוש בשמו ובתמונתו של אביתר דוד", מסר האב, לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל.

"אנו, משפחתו, מבקשים להבהיר בצורה חד-משמעית כי לא נתנו את הסכמתנו לשימוש בשמו ובתמונתו של אביתר לצורך קידום השביתה, ואיננו תומכים במהלך זה. אנו מבקשים לכבד את אביתר ואת משפחתנו, ולהימנע משיוכו לפעולות ציבוריות או פוליטיות שלא אושרו על ידינו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר