כיכר השבת
קריאות בכיכר

טיל שוגר מתימן באמצע יום המחאות | כ"ץ: "ההמשך יהיה חזק וכואב"

מעט לאחר השעה 16:00 אחר הצהרים נשמעו אזעקות עולות ויורדות ברחבי הארץ, בעקבות שיגור טיל מתימן לעבר מרכז ישראל | בכיכר החטופים בתל אביב קראו בזמן האזעקה "את כולם עכשיו" | הטיל יורט ואין דיווחים על נפגעים (בארץ)

1תגובות
יירוט בהרי ירושלים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

אזעקות עולות ויורדות נשמעו היום (ראשון) בשעת צהרים ברחבי הארץ, בעיקר באזור המרכז וירושלים, כולל בנתב"ג, בעקבות שיגור טיל מ.

זה קרה בסביבות השעה 16:16, בעיצומו של "יום המחאות" בנימוק של הזדהות עם החטופים ובקריאה לעצירת המלחמה בעזה. האזעקות נשמעו בגוש דן, בלכיש, בשרון, בשפלה ובאזור.

מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים. על פי הדיווח ב-Ynet, בכיכר החטופים בתל אביב קראו הנוכחים בזמן האזעקה "את כולם עכשיו". כעבור זמן קצר הודיע פיקוד העורף כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. הטיל יורט.

אין דיווחים על נפגעים או על נזק שנגרם. מאיחוד הצלה נמסר: "עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים שנחבלו בדרך למרחב מוגן או זירות נפילות רסיסי ירוט. צוותי חוסן של איחוד הצלה ערוכים לסייע לנפגעי חרדה".

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל".

הטיל מתימן יורט שעות אחדות לאחר שלפי דיווחים תקף חיל הים הישראלי מטרות כנגד ארגון הטרור החות'י בתימן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום בעקבות הירי: "החות'ים ישלמו בריבית דריבית על כל ניסיון ירי לעבר ישראל. אנחנו מטילים עליהם מצור אווירי וימי שמכאיב להם מאוד ותקפנו הבוקר מטרות תשתית ואנרגיה. זוהי רק ההתחלה. ההמשך יהיה חזק וכואב. מי שמרים יד על ישראל - ידו תיגדע".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
קיבלו אחלה תמיכה
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר