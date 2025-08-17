אזעקות עולות ויורדות נשמעו היום (ראשון) בשעת צהרים ברחבי הארץ, בעיקר באזור המרכז וירושלים, כולל בנתב"ג, בעקבות שיגור טיל מתימן.

זה קרה בסביבות השעה 16:16, בעיצומו של "יום המחאות" בנימוק של הזדהות עם החטופים ובקריאה לעצירת המלחמה בעזה. האזעקות נשמעו בגוש דן, בלכיש, בשרון, בשפלה ובאזור.

מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים. על פי הדיווח ב-Ynet, בכיכר החטופים בתל אביב קראו הנוכחים בזמן האזעקה "את כולם עכשיו". כעבור זמן קצר הודיע פיקוד העורף כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. הטיל יורט.

אין דיווחים על נפגעים או על נזק שנגרם. מאיחוד הצלה נמסר: "עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים שנחבלו בדרך למרחב מוגן או זירות נפילות רסיסי ירוט. צוותי חוסן של איחוד הצלה ערוכים לסייע לנפגעי חרדה".

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל".

הטיל מתימן יורט שעות אחדות לאחר שלפי דיווחים תקף חיל הים הישראלי מטרות כנגד ארגון הטרור החות'י בתימן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום בעקבות הירי: "החות'ים ישלמו בריבית דריבית על כל ניסיון ירי לעבר ישראל. אנחנו מטילים עליהם מצור אווירי וימי שמכאיב להם מאוד ותקפנו הבוקר מטרות תשתית ואנרגיה. זוהי רק ההתחלה. ההמשך יהיה חזק וכואב. מי שמרים יד על ישראל - ידו תיגדע".