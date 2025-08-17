כיכר השבת
וכמה קיבל אוריך?

המחירון: זהו הסכום שקטאר העבירה לבכירים הישראלים במערכת הבטחון לשעבר

ממשלת קטאר הזרימה כ-10 מליון דולר לטובת בכירים ישראלים במערכת הביטחון לשעבר, ולגורמים בסביבת נתניהו, רק במהלך השנים האחרונות | מה היתה המשכורת החודשית של יהונתן אוריך מהקטארים? | הפרטים המלאים (חדשות)

יהונתן אוריך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90 )

הערב (ראשון) נחשף סוכמי הכסף שהועברו מקטאר לבכירים בישראל, במטרה לזכות בסיקור חיובי, ולצורך בניית תדמיתה של קטאר כמדינה חזקה, אשר אין לה קשר לארגוני טרור כמו חמאס.

על פי הפרסום של העיתוני רועי ינובסקי, ממשלת קטאר העבירה לבכירים במערכת הביטחון לשעבר, לאנשי מוסד בעבר, ולבכירים בסביבת נתניהו כ-10 מליון ש"ח, עבור מספר שירותים, במהלך השנים 2021-2024.

בקמפיין שקיבלה חברת פרספשן בבעלותו של ישראל איינהורן, קיבלה החברה כ-45 אלף דולר בחודש כחצי שנה, בתחילת שנת - 2024. הסכום שיהונתן אוריך קיבל מתוך העסקה, עמד על כ-18 אלף דולר בחודש.

רק לפני מספר ימים קבע השופט מנחם מזרחי, כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב. אך היום (ראשון) המשטרה החליטה לערער על ההחלטה, ודורשת כעת להשאיר את אוריך במעצר.

עורכי הדין של יונתן אוריך מסרו: "כל מי שקורא את הערר שהגישה המשטרה מבין שהוא הוגש לצרכי תקשורת. אוריך הוא היחיד בתיק הזה שמנוע מיצירת קשר עם ראש הממשלה וסביבתו"

מטעם אוריך נמסר: "בעזרת השם אחזור לעבוד למען ראש הממשלה ואמשיך לתרום למען מדינת ישראל"

1
המאפיה של בג"ץ כל מאחד מחבריה קיבל פי 10 מכל הסכומים המדוברים והעולם שותק,ועוד ממשלם המיסים החרדי
בשט

