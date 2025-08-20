כיכר השבת
ומה הגיבו בשלום עכשיו?

"נגמרה אשליית שתי המדינות" | סמוטריץ' מתגאה בפיתרון שהביא ביו"ש

אושר סופית בוועדה: 3,400 יחידות דיור יבנו ב-E1 | סמוטריץ: "המדינה הפלסטינית נמחקת מהשולחן במעשים" | מתחילת השנה אושרו כ-24,000 יחידות דיור ביו"ש (בארץ)

עימות מסוכן בין יהודים לערבים בשכם (צילום: צילום מסך מתיעוד האירוע)

ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה היום (רביעי) את קידומן של שתי אבני דרך משמעותיות - בכל הנוגע לבנייה ברחבי יו"ש ובאזור ירושלים.

הראשונה: שכונות E1 במעלה אדומים, כאשר לאחר עשרות שנים של הבטחות שלא מומשו, מתבצע כעת בפועל המהלך לאישור התוכנית, הכוללת כ־3,400 יחידות דיור חדשות.

השנייה: הקמת יישוב חדש בעשאהל – שמגיעה כעת בתוכנית לשלב ההפקדה – שלב חיוני בדרך להסדרה סופית של היישוב. התוכנית כוללת 342 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות.

מדובר בצעד משמעותי שמוחק הלכה למעשה את אשליית “שתי המדינות” ומבסס את אחיזת העם היהודי בלב ארץ ישראל".

השר סמוטריץ׳ אמר לאחר אישור התוכניות: ״היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח. ב־E1 אנחנו מממשים סוף סוף את מה שהובטח במשך שנים. זהו רגע מכונן להתיישבות, לביטחון ולמדינת ישראל כולה. ובעשאהל אנחנו מתקדמים עוד צעד בהקמת יישוב חדש ומלא – עם מאות יחידות דיור".

שר האוצר הוסיף ואמר כי "למעשה המדינה הפלסטינית נמחקת מהשולחן לא בסיסמאות אלא במעשים. כל יישוב, כל שכונה, כל יחידת דיור היא מסמר נוסף בארון הרעיון המסוכן הזה".

בסיום דבריו קרא לראש הממשלה: "הגיע הזמן להשלים את המהלך, להפסיק לדחות, ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון – כאן ועכשיו".

בארגון השמאל 'שלום עכשיו' הוציאו הודעה זועמת וטענו כי "בחסות המלחמה, סמוטריץ וחבריו למיעוט המשיחי מקימים התנחלות הזויה שנהיה חייבים לפנות בכל הסכם".

לדבריהם: "כל מטרת ההתנחלות בE1 היא חבלה בפתרון מדיני ודהירה למדינת אפטהייד דו-לאומית".

