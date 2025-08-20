בפעם ה-13 ברציפות, בנק ישראל הודיע היום (רביעי) כי הוא משאיר את הריבית כפי שהיא. במקביל, השקל נחלש מול המטבעות הזרים.

הריבית תישאר על שיעור של 4.5%. ההחלטה שקיבלה הוועדה המוניטרית של הבנק היא כפי התחזיות ששיערו כלכלנים בכירים.

נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר, מסר בחודש שעבר שאז גם התקבלה החלטה על אי-הורדת הריבית כי ״אנו מצרים על כך שבנק ישראל הותיר את הריבית על כנה לאחר ציפייה ארוכה להורדתה. חרף ההתנהלות הפיסקלית הבעייתית של ממשלת ישראל עדיין התנאים להורדת ריבית הבשילו - מטרת העלאות הריבית במשך השנים האחרונות הייתה להוריד את קצב גידול המחירים חזרה אל תוך יעד יציבות המחירים שבין 1-3%, ובנק ישראל השיג את מטרתו בחודשים האחרונים. סיום המבצע מול איראן יחד עם הירידה באי-הוודאות הביטחונית האיצו תהליך זה, כאשר השקל התחזק לשיא של שנתיים וחצי מול הדולר והביא להשפעה דיס-אינפלציונית, וציפיות האינפלציה מתכנסות ל-2.2% במרכז יעד בנק ישראל״.

ד״ר תומר הוסיף כי: ״הרגיעה הביטחונית פתחה חלון הזדמנויות להורדת הריבית, על-מנת לתמרץ את הפעילות העסקית ולשפר את יכולת הצמיחה של העסקים שנפגעו. הפחתת הריבית הייתה יכולה לספק מענה כפול: לתמוך בעסקים שנפגעו במהלך הסכסוך ולעודד השקעות באוטומציה ובטכנולוגיה מתקדמת - פתרון חיוני למחסור החמור בכוח אדם במשק, המוערך בכ-150 אלף משרות פנויות. הריבית הגבוהה תמשיך לצערנו לפגוע בעסקים ובתעשייה, וריבית הפריים הגבוהה והוצאות המימון ממשיכים להכביד על בעלי עסקים והתעשיינים בפרט, אנו קוראים לבנק ישראל להתגבר על החשש מניהול תקציבי של הממשלה ולתמוך במגזר העיסקי עי הקלה בסביבת הריבית הנוכחית״.

בתוך כך, ברקע התוכניות של ישראל לכבוש את עזה, המטבע הישראלי - שקל נחלש היום והדולר עולה ושערו נקבע על 3.4, היורו גם עלה ושערו עומד על 3.96.