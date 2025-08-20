אימה במגדל המשרדים: שני מנקי החלונות תקועים שעות - בגובה רב

לוחמי האש מנסים החל מהשעה 14:00 (רביעי) לחלץ שני מנקי חלונות שנתקעו בגובה רב במגדל בתל אביב.

הקריאה הראשונית התקבלה בסביבות השעה שתיים, לפיה פועלי ניקיון חלונות הלכודים בגובה רב, מחוץ למגדל משרדים במתחם ביג פאשן בגלילות.

הפועלים תקועים על מתקן המיועד לניקוי חלונות בקומה 13 מתוך 43 קומות במגדל.

למקום הוזנקו חמישה צוותי כיבוי וחילוץ ממחוז דן, היחידה לחילוצים מיוחדים של המחוז, וכן היחידה הארצית יחידת להבה המתמקמת במקום לחילוץ, עד כה טרם הצליחו לחלץ את הלכודים והתקווה היא שהחילוץ יצליח בזמן הקרוב.