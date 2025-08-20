כיכר השבת
מגדל בן 43 קומות

אימה במגדל המשרדים: שני מנקי החלונות תקועים שעות - בגובה רב

שני פועלי ניקיון שעבדו לנקות חלונות במגדל בתל אביב, תקועים כבר זה שעות בקומה ה-13 ועד כה ניסיונות החילוץ לא צלחו | במקום נמצאים צוות גדול של לוחמי האש (חדשות בארץ)

תקועים בקומה ה-13 (צילום: כבאות והצלה)

לוחמי האש מנסים החל מהשעה 14:00 (רביעי) לחלץ שני מנקי חלונות שנתקעו בגובה רב במגדל בתל אביב.

הקריאה הראשונית התקבלה בסביבות השעה שתיים, לפיה פועלי ניקיון חלונות הלכודים בגובה רב, מחוץ למגדל משרדים במתחם ביג פאשן בגלילות.

הפועלים תקועים על מתקן המיועד לניקוי חלונות בקומה 13 מתוך 43 קומות במגדל.

למקום הוזנקו חמישה צוותי כיבוי וחילוץ ממחוז דן, היחידה לחילוצים מיוחדים של המחוז, וכן היחידה הארצית יחידת להבה המתמקמת במקום לחילוץ, עד כה טרם הצליחו לחלץ את הלכודים והתקווה היא שהחילוץ יצליח בזמן הקרוב.

ניסיונות החילוץ (צילום: כבאות והצלה)
ניסיונות החילוץ (צילום: כבאות והצלה)
ניסיונות החילוץ (צילום: כבאות והצלה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר