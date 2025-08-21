כיכר השבת
באמצע הופעה: ההצעה המפתה של ישי ריבו לפתור את מריבות 'איחוד', 'מד"א'

הזמר ישי ריבו הופיע באירוע של איחוד הצלה בארצות הברית, שם הוא הפתיע באמצע דבריו כשהציע הצעה מפתה שלדעתו תפתור את היריבות בין שני ארגוני ההצלה והחירום | צפו (ברנז'ה)

ישי ריבו מציע לאלי ביר

אין זה סוד ששני ארגוני החירום הגדולים בישראל, מד"א ואיחוד הצלה לא ביחסים תקינים, הדברים עלו פעמים רבות למוקד הדיונים בישראל, עם זה בוועדות הכנסת ועם בתקשורת, הזמר ישי ריבו, שידוע בחיבורים שהוא עשה בכין חלקי עם ישראל, הציע פתרון.

ישי ריבו הופיע השבוע באירוע של ארגון 'איחוד הצלה' בניו ג'רזי, שם הוא נשא נאום על היריבות בין הארגונים.

ההצעה של ריבו

"אנחנו בתקופה של גאולה", אמר ריבו נרגשות בהופעה ליו"ר איחוד הצלה אלי ביר: "צריך לעשות חיבורים שמקרבים שיעשו קידוש השם".

ריבו הציע לעיני הרהל: "אני מוכן להופיע בהתנדבות באירוע משותף ל'איחוד הצלה' ו'מגן דוד אדום', למען השלום והאחדות - תגייסו יחד 4 מיליון דולר ותתחלקו חצי חצי להצלת חיים, זה יעשה הרבה רעש בשמיים".

