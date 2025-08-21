אין זה סוד ששני ארגוני החירום הגדולים בישראל, מד"א ואיחוד הצלה לא ביחסים תקינים, הדברים עלו פעמים רבות למוקד הדיונים בישראל, עם זה בוועדות הכנסת ועם בתקשורת, הזמר ישי ריבו, שידוע בחיבורים שהוא עשה בכין חלקי עם ישראל, הציע פתרון.

ישי ריבו הופיע השבוע באירוע של ארגון 'איחוד הצלה' בניו ג'רזי, שם הוא נשא נאום על היריבות בין הארגונים.