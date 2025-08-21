זה מה שהתרחש שם גבול ירדן: רחפן נשא שישה נשקים ארוכים, והאופנוע חצה את ים סוף בצה”ל זיהו במרחב חטיבת פארן, רחפן שחצה מהגבול המערבי ישראל בניסיון להבריח כלי נשק | בנוסף דווח על אופנוע ימי שחצה את הגבול לכיוון ירדן (צבא, בארץ)

יכ יוני כץ כיכר השבת | 17:31