גבול ירדן: רחפן נשא שישה נשקים ארוכים, והאופנוע חצה את ים סוף

בצה”ל זיהו במרחב חטיבת פארן, רחפן שחצה מהגבול המערבי ישראל בניסיון להבריח כלי נשק | בנוסף דווח על אופנוע ימי שחצה את הגבול לכיוון ירדן (צבא, בארץ)

המצפה התת ימי באילת (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

מה קורה בגבולות ישראל? בצה”ל זיהו אמש (רביעי) במרחב חטיבת פארן, רחפן שחצה מהגבול המערבי לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח כלי נשק.

לוחמים הוקפצו, איתרו והחרימו את הרחפן שנשא שישה נשקים ארוכים, עשרה אקדחים ומספר מחסניות תחמושת, כאשר בהמשך כלי הנשק הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

במקביל, אמש התקבל דיווח במשטרת ישראל, אודות אופנוע ימי שחצה את הגבול לכיוון ירדן.כוחות שיטור ימי אילת בסיוע כוחות צה״ל - זירת ים סוף, השיבו את רוכבי האופנוע (תושבי ירושלים) חזרה לגבול ישראל.

בהודעת המשטרה נאמר כי "השניים עוכבו לחקירה במשטרת מרחב אילת, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים".

במשטרה קראו לציבור ואמרו כי "חציית גבול ימי ללא היתר אסורה על פי החוק ותגרור עמה פתיחת הליך פלילי כנגד מבצעה. אנו קוראים לציבור משתמשי הים לנהוג באחריות הנדרשת ובכובד ראש עם היציאה לפעילות ימית. במפרץ אילת בפרט, יש להימנע מלהתקרב לגבולות הימיים עם המדינות השכנות".

