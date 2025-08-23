כיכר השבת
אירוע טראגי

רמת גן: הולכת רגל נהרגה בתאונה עם אופנוע - המשטרה פתחה בחקירה

הולכת רגל כבת 70 שנפגעה אנושות פונתה במצב קשה ונפטרה |רוכב האופנוע פונה במצב קל;  נסיבות התאונה נחקרות על ידי שוטרי התנועה (בארץ)

זירת התאונה הקשה (צילום: דוברות המשטרה)

מוקד קיבל הערב דיווח על תאונת דרכים קשה ברחוב ז'בוטינסקי פינת ביאליק ברמת גן, בה היו מעורבים רוכב אופנוע והולכת רגל.

לפי גורמי רפואה, רוכב האופנוע פונה במצב קל, בעוד הולכת הרגל פונתה במצב קשה ובהמשך נקבע מותה במקום.

שוטרי התנועה של משטרת מרחב דן ובוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע, והמומחים טרם קבעו את סיבת ההתנגשות.

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

אליהו צרפתי וישראל פרץ חובשים ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה מסרו: "מדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב ונחבלה קשות בראשה ובגפיה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן היא פונתה כשהיא מחוסרת הכרה ומצבה קשה לבית החולים".

0 תגובות

