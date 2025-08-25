כיכר השבת
במהלך טיול בטנזניה

נער בן 13 נדבק במלריה ואושפז בטיפול נמרץ - מצבו קשה

נער בן 13 מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה | הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה, מצבו מוגדר קשה אך יציב (חדשות)

יתוש המלריה (צילום: Shutterstock)

נער בן 13 מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ספרא לילדים בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה.

הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה. מצבו מוגדר קשה אך יציב.

מדובר במחלה קשה שמועברת באמצעות עקיצת יתושה. בעבר היא הייתה נפוצה גם בישראל, וכיום ישנם מקומות בעולם שבהם המחלה עדיין מהווה איום משמעותי.

פרופסור איל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, הדגיש כי יש חשיבות לטיפול מונע למלריה לפני נסיעות למדינות טרופיות בעיקר ביבשת אפריקה. לדבריו שם הסיכון לחלות גבוה יותר.

