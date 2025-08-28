האלוף במיל', נועם תיבון, יצא בבוקר מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס, בשמחת תורה לפני כשנתיים, מביתו בתל אביב לקיבוץ נחל עוז כדי להציל את בני משפחתו מפני מחבלי חמאס שטבחו בתושבי הקיבוץ.

הבוקר (חמישי) נחשפים פרטים על האירוע ההוא, כשתיבון נכנס לקיבוץ נחל עוז, כשעשרות מחבלי חמאס טובחים בתושבים, והוא חושש מירי דו צדדי בשל העובדה שהוא ללא מדי צה"ל.

הפרשן אבי יששכרוף כתב הבוקר בחשבון הטוויטר שלו: "באותו יום האלוף במיל. נועם תיבון לא היה על מדים בדרכו דרומה לנחל עוז עם אשתו גלי. אז רגע לפני שהצטרף לכוח צנחנים/גבעתי ועוד כמה שנכנסו לסריקות בנחל עוז, ביקש מהחיילים לשאול מדים כדי שלא יהיה ירי דו צדדי"

"לא היה מדים ספייר אבל אחד החיילים השאיל לו ציצית צבאית תקנית שהוא לבש על חולצתו. ככה נועם סרק בתים בקיבוץ שנכבש על ידי חמאס כמה שעות לפניי.

"כאשר אמיר בנו פתח לו את הדלת ראה את אביו עם ציצית עליו וקסדה שהייתה שייכת כמדומני לרס״ן בוכריס ז״ל ממגלן שנהרג כשעה לפניי כן בקרב בו השתתף תיבון, בשערי נחל עוז".

"עוד סיפור עצוב על היום הארור", סיכם יששכרוף.