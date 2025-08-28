כיכר השבת
עם ציצית צבאית וקסדה  | כך האלוף נועם תיבון נלחם בבוקר מתקפת הפתע 

בבוקר שמחת תורה, שעות לאחר שהחלה מתקפת הפתע, יצא האלוף במיל' נועם תיבון להציל את בני משפחתו מקיבוץ נחל עוז שנכבש על ידי מחבלי חמאס, הבוקר נחשפים פרטים חדשים (חדשות)

7תגובות
הטלוף במיל' נועם תיבון (צילום: דובר צה"ל)

האלוף במיל', נועם תיבון, יצא בבוקר מתקפת הפתע הרצחנית של , בשמחת תורה לפני כשנתיים, מביתו בתל אביב לקיבוץ נחל עוז כדי להציל את בני משפחתו מפני מחבלי חמאס שטבחו בתושבי הקיבוץ.

הבוקר (חמישי) נחשפים פרטים על האירוע ההוא, כשתיבון נכנס לקיבוץ נחל עוז, כשעשרות מחבלי חמאס טובחים בתושבים, והוא חושש מירי דו צדדי בשל העובדה שהוא ללא מדי צה"ל.

הפרשן אבי יששכרוף כתב הבוקר בחשבון הטוויטר שלו: "באותו יום האלוף במיל. נועם תיבון לא היה על מדים בדרכו דרומה לנחל עוז עם אשתו גלי. אז רגע לפני שהצטרף לכוח צנחנים/גבעתי ועוד כמה שנכנסו לסריקות בנחל עוז, ביקש מהחיילים לשאול מדים כדי שלא יהיה ירי דו צדדי"

"לא היה מדים ספייר אבל אחד החיילים השאיל לו ציצית צבאית תקנית שהוא לבש על חולצתו. ככה נועם סרק בתים בקיבוץ שנכבש על ידי חמאס כמה שעות לפניי.

"כאשר אמיר בנו פתח לו את הדלת ראה את אביו עם ציצית עליו וקסדה שהייתה שייכת כמדומני לרס״ן בוכריס ז״ל ממגלן שנהרג כשעה לפניי כן בקרב בו השתתף תיבון, בשערי נחל עוז".

"עוד סיפור עצוב על היום הארור", סיכם יששכרוף.

4
אז מה הוא למד מזה ? ממשיך ללבוש ציצית ?
התליין
3
תפסיקו להלל את האיש הזה. הוא יצא להציל את בנו ולא את מדינת ישראל.
מויישה
. הוא הציל גם כמה משפחתי שלא קשורים אליו. מויישה אתה חייב לבקש סליחה לפני יום הדין
עקיבא
איך אתה לא מתבייש לדבר ככה על בנאדם שנהג בכזאת גבורה ביום כזה נורא????
שי
2
מעניין נכנס לבתים אחרים ואף אחד לא שמע לכאורה, אבל הבן והמשפחה ניצלו, ואיך הצליח להוציא אותם והמקום שורץ מחבלים, הזוי
עדן אבירם
הוא הציל לא מעט נפשות באותו היום. לא ברור מה אתה מנסה להגד
רונאל
1
כמה שילמו לכם על הקידום של האיש הזה?? לפחות תכתבו תוכן מקודם. תתביישו.
שושנה

