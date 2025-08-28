כיכר השבת
הדד-ליין: 5 ימים 

בעקבות הפרות הסדר הבלתי פוסקות: בן גביר מפרסם מסמך - ושולח מסר ליועמ"שית

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום להפרות הסדר וחסימות הכבישים הבלתי פוסקות, המשבשות כמעט בכל יום את חייהם של אזרחי ישראל | בן גביר חשף כי פנה ליועמ"שית על מנת שתאשר את מסמך ההנחיות שלו, ומאיים כעת לאשר את המסמך ללא אישורה - תוך חמישה ימים (חדשות) 

8תגובות

השר לביטחון לאומי פרסם הבוקר (חמישי) מסמך מדיניות חדש שנועד להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים.

במסמך נקבע כי ישנם צירים חיוניים שחייבים להישאר פתוחים בכל עת, ובהם דרכי גישה לבתי חולים, נתיבי חירום, כבישים המובילים לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת יישובים וכן כבישים מרכזיים - ארציים, אזוריים ומהירים. בנוסף, נכתב כי אסור לאפשר הנחת חפצים או השלכתם על הכביש במהלך מחאות.

לדברי בן גביר, המסמך נשלח ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כבר לפני מספר חודשים, אך עד כה לא התקבלה תשובתה. השר התריע כי אם לא תועבר תגובתה בתוך חמישה ימים – ההנחיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי.

בן גביר הסביר כי ההנחיות נועדו להבטיח איזון בין חופש ההפגנה לבין ביטחון הציבור: "חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים, דרכי גישה לבתי חולים וצירי חירום ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים. מדיניות זו מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובתה של המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון מדינת ישראל".

7
איך היועמשית ממשיכה בתפקידה ? אחרי שהממשלה הדיחה אותה? ומי יעמיד את בגץ לדין?
יחיאל
6
יאללה משילות!!! הסוף לאנרכיסטים.
יוסי
5
הצדקת תכתוב חוות דעת מסורבלת וגם היא אחרי חמישה ימים. יקסשבבה
דוד
4
חח.. חושב שהוא הריבון.. יש כאן יועמשית שהיא תחליט מה יהיה כאן במדינה!!
חח
3
חכה יתחילו ההפגנות של הסיבור החרדי על הגיוס היא תענה והכל יאושר
הכל בסדר
2
נו כל המטרה זה לשבש כדי שישיגו מבוקשם לא?
חכם באשי
1
אני בעד חוק שאומר שכל מי שחוסם כביש ולא משנה למה ומאיזו סיבה, נהגים רשאיים לדרוס אותו!
איש יהודי
איש נכרי. תתקן את השם. ותבדוק את שורשיך.
יוגב

