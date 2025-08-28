השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הבוקר (חמישי) מסמך מדיניות חדש שנועד להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים.

במסמך נקבע כי ישנם צירים חיוניים שחייבים להישאר פתוחים בכל עת, ובהם דרכי גישה לבתי חולים, נתיבי חירום, כבישים המובילים לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת יישובים וכן כבישים מרכזיים - ארציים, אזוריים ומהירים. בנוסף, נכתב כי אסור לאפשר הנחת חפצים או השלכתם על הכביש במהלך מחאות.

לדברי בן גביר, המסמך נשלח ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כבר לפני מספר חודשים, אך עד כה לא התקבלה תשובתה. השר התריע כי אם לא תועבר תגובתה בתוך חמישה ימים – ההנחיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי.

בן גביר הסביר כי ההנחיות נועדו להבטיח איזון בין חופש ההפגנה לבין ביטחון הציבור: "חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים, דרכי גישה לבתי חולים וצירי חירום ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים. מדיניות זו מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובתה של המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון מדינת ישראל".