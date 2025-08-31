עם פתיחת שנת הלימודים, העיר קריית שמונה רושמת נסיגת אוכלוסייה חסרת תקדים: 10,000 תושבים פחות מתוך 25 אלף תושבים שחיו בעיר לפני המלחמה, רק כ-15 אלף שבו לבתיהם – כ-60% בלבד.

הירידה הדרמטית בגודל האוכלוסייה, שלא נראתה כמותה, היא גם בהשוואה ליישובים אחרים בצפון, בהם אחוזי השיבה גבוהים בהרבה, כאשר 80% מתושבי היישובים המפונים שבו לבתיהם. בקיבוצים ובמושבים, לדוגמה, עומדים שיעורי החזרה על 75 עד 80 אחוזים בממוצע. במטולה, היישוב השני בגודלו באצבע הגליל, המצב קשה אף יותר: רק 38% מהאוכלוסייה שבה לעיר, המהווים כ-950 תושבים בלבד.

מערכת החינוך קורסת תחת הנטל והעיר מזדקנת ההשלכות הדרמטיות ניכרות ביותר במערכת החינוך. רבע מהילדים ובני הנוער לא חזרו לעיר. בקריית שמונה, גן ילדים אחד נסגר לקראת השנה הקרובה, זאת לאחר שבשנה הקודמת נסגר כבר אחד מששת בתי הספר היסודיים בעיר בשל מיעוט תלמידים.

מנהלת אגף החינוך בעיריית קריית שמונה מדווחת כי חסרים כ-30% מהילדים בגנים, כ-27% בבתי הספר היסודיים ו-15 עד 20% בחטיבה ובתיכון.

התסכול משתקף גם במציאות היומיומית, כמו האטה משמעותית בפעילות העיר. רבים עסקים סגורים, ושלטים "למכירה" זה הדבר הכי בולט בעיר. העיר נסגרת בשעה מוקדם בערב, עם מעט אפשרויות לאוכל או לקפה. ופעילויות לילדים, כגון חוגי ספורט ואנגלית, טרם חזרו לפעול.

למרות התקציבים שהועברו לשיקום הצפון השר לשיקום הצפון והעוטף זאב אלקין, מעריך כי כ-15% מתושבי הצפון לא ישובו לבתיהם בתקופה הקרובה, ומביע חשש ששיקום איטי יפגע בחזרתם. ההיסטוריה מראה כי שנתיים לאחר מלחמות קודמות, העיר חוותה קריסה כלכלית, וקיימת דאגה שדפוס זה יחזור על עצמו אם המשאבים לא ינוצלו היטב. המצב הנוכחי מעלה שאלות קשות לגבי עתידה של קריית שמונה, והיכולת שלה להתאושש ולמשוך בחזרה את אוכלוסייתה הצעירה.

קרדיט נתונים: דבר, עיתון הארץ