שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבריאות חיים כץ סיכמו הערב (ראשון) על תוכנית שיקום וחידוש של בית החולים סורוקה בבאר שבע, שנפגע מטיל איראני במהלך מבצע "עם כלביא". השרים הדגישו את חשיבותו האסטרטגית של שיקום ושדרוג המרכז הרפואי סורוקה לטובת תושבי הנגב כולו.

שר האוצר הורה על הקמת צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי, בחירת השותפים לפרויקט וגיבוש לוחות הזמנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר: “בית החולים סורוקה הוא לב ליבה של הרפואה הציבורית בנגב. אנחנו עובדים באופן מואץ כדי להוציא לדרך את שיקום המרכז הרפואי, לצד ההחלטה שהובלנו להקמת בית חולים נוסף בנגב. הליך שיקום ובניית המגדל הרפואי החדש בסורוקה הוא פרוייקט ציוני מהמעלה הראשונה, לטובת תושבי הדרום ולטובת עם ישראל כולו״.

שר הבריאות חיים כץ מסר: "אנו מחוייבים לשיקומו המיטבי של סורוקה. מדובר במהלך שיקדם את איכות השירות למטופלים ויבטיח את מיגונו החיוני של בית החולים שהינו מרכז על המעניק שירות לכלל תושבי הנגב. נשים אבני דרך ברורות להשגת המטרה״.