שעות לפתיחת שנת הלימודים בישראל: אב החטוף בפוסט מטלטל

שעות אחדות לפני פתיחת שנת הלימודים הכללית בישראל, צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, פרסם הערב (ראשון) פוסט מחזק, בו קרא "להרים את הראש ולזקוף את הקומה", על אף האתגרים והקשיים הניצבים בדרכה של ישראל אל הניצחון.

מור כתב: "כמעט שנתיים שאיתן שלנו בשבי חמאס. כידוע לכולכם, לא ראינו סירטון או תמונה שלו ואנו מקווים ומתפללים לשלומו ולשחרורו.

יחד עם הדאגה לאיתן שלנו, אנו מחבקים את המשפחות השכולות, האלמנות והיתומים ואלפי פצועי המלחמה - לכל אלו אין מטה ואין מליארדים לקמפיין שיזכיר לכולם שגם הם ובעיקר הם שילמו את המחיר הכבד ביותר עבור ביטחון ישראל.

לכן, חשבנו שהדבר הנכון ביותר ביום הראשון ללימודים - מחר - בו ישובו מעל שני מיליון וחצי תלמידי ישראל לספסל הלימודים, יהיה להרים את הראש ולזקוף את הקומה. אנו מלאי כוח, לא נכנעים לקשיים ולא נכנסים לחידולן וייאוש וממשיכים הלאה בכל הכוח.

נגיע כולנו, הורים, תלמידים ומורים עם חולצה לבנה וחגיגית והכי חשוב עם דגל ישראל ביד.

הדגל שמאחד את כולנו, הדגל בו אנו עוטפים את המשפחות השכולות והפצועים, הדגל שלמענו ומכוחו אנו נלחמים על מדינתנו וארצנו.

נישא את הדגל בגאון ונכריז לעצמנו ולעולם כולו כי איננו חלשים ואיננו מתייאשים. ננצח, נסיר את האיום מעל מדינת ישראל לצמיתות ונשיב את כל החטופים מתוך גבורה והכרעה שיבטיחו גם את הדורות הבאים. עם ישראל חי!".