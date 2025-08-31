עידן שתיוי ( צילום: מטה משפחות החטופים )

מחר (שני) יובא למנוחת עולמים עידן שתיוי הי"ד, שנחטף ממסיבת הנובה בבוקר הטבח בשמחת תורה וגופתו הושבה לישראל בסוף השבוע האחרון, לאחר כמעט שנתיים בשבי חמאס. מסע הלוויתו של שתיוי הי"ד ייצא בשעה 15:00 מראשון לציון (רח׳ אחד העם 1, ליד בית הכנסת הגדול) ויעבור בנקודות מרכזיות עד לבית העלמין כפר מעש בסמוך לפתח תקווה - שם ייקבר. צומת אחד העם תיחסם לכל הכיוונים כחצי שעה לפני תחילת מסע הלוויה ועד לסיומו.

ההודעה על הלווייתו של עידן הי"ד

מעיריית ראשון לציון נמסר כי עיריית ראשון לציון קוראת לתושבות ותושבי העיר להגיע לעמוד בצידי הדרך עם דגלי ישראל כדי ללוותו בדרכו האחרונה. לצד התושבים יעמדו גם עובדות ועובדי עיריית ראשון לציון.

אתמול אמר האב, אלי, ל-ynet כי הוא סירב לשבת שבעה על בנו. הוא דיבר גם על הרגע שבו קיבל את ההודעה על השבתו: "טסתי למשלחת לדבר על עידן, נחתתי ועליתי מיד לטיסה חזרה אחרי שהודיעו לי על השבתו. לקחו אותי חזרה באותו מטוס, אמרו שיש ממצאים מחלקי הגופה של עידן. שזה ודאי. הייתה לי תקווה שהוא יחזור חי, אתמול בבוקר עוד התפללתי שהוא חי".