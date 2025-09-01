כיכר השבת
תלמיד ישיבה נוסף נעצר; כך הוא שוחרר עוד לפני שהועבר לכלא צבאי

תלמיד ישיבה צעיר מאלעד, שהגיע הבוקר לתחנת המשטרה להסדרת עניין אישי, נעצר במקום בשל אי התייצבות בלשכת הגיוס | אחרי התערבות הוועדה להצלת עולם התורה - הוא שוחרר בטרם הועבר לכלא הצבאי (עולם הישיבות)

מעצר. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

גל המעצרים נגד תלמידי הישיבות - נמשך: הבוקר (שני) נעצר בתחנת המשטרה בחולון תלמיד ישיבה צעיר בגיל גיוס, שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

התלמיד, תושב אלעד, הגיע לתחנת המשטרה בחולון כדי לסדר תעודת יושר אישית. במהלך שהותו בתחנה עלה כי הוא עריק - ונעצר במקום.

הפעם זה נגמר במהירות. התערבות נמרצת של עסקני הוועדה להצלת עולם התורה, הביאה לכך שהבחור שוחרר טרם העברתו לכלא הצבאי.

במוצאי השבת האחרונה פנה הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יצחק יוסף, לתלמידי הישיבות וקרא להם להתמיד בלימוד התורה ולא לחשוש מהמעצרים של המשטרה הצבאית: "אל תפחדו, אתם נותנים את הכוח".

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, פנה הגר"י יוסף לתלמידי הישיבות: "אתם תקיימו בעצמכם את 'ויגבה לבו בדרכי ה'', ברוך ה' לישיבות הם (המשטרה הצבאית. י-כ) לא נכנסים, אל תפחדו, יבואו המשטרה הצבאית? תקומו עליהם, לא שייך דבר כזה שהם יבואו לשם, הם לא באים, תשבו תלמדו בהתמדה, אל תחשבו על זה בכלל".

"תקפידו יותר", הדגיש הרב יוסף: "החיילים נהנים ממכם, הכוח שלהם ממכם, כל עם ישראל שניצל מהטילים שזורקים החות'ים - זה בזכות שאתם יושבים ועוסקים בתורה, אתם נותנים את הכוח".

הגר"י סיים את דבריו: "אנחנו מאמינים בני מאמינים, זו התורה שלנו, מי שאומר אחרת - הוא כופר חס ושלום, זה דברי רבותינו".

1
כמה מנותק צריך להיות בחור עריק, שבא למשטרה לקבל "תעודת יושר"? איפה פה היושר בדיוק.? עבריין ! שאחרים יסתכנו וימותו למענו והוא יהיה עריק? למה?
חניתה

