"מסע לוויה מצמרר" אלפי אנשים הגיעו היום (שני) לבית העלמין בכפר מעש, כדי לחלוק כבוד אחרון בהלוויית החטוף עידן שתיוי ז"ל, מי שנחטף במהלך השבעה לאוקטובר, נרצח בשבי חמאס, והושב לישראל בסוף השבוע האחרון.

אביו של עידן ספד לו: "עידן שלי, היית הגבר הכי חזק בארץ, גבר עוצמתי ואמיץ. נלחמת במחבלים ומסרת את נפשך כדי להציל אחרים - גם כשירו בך בגב - כי מה יותר קדוש בהצלת חיים של יהודי, באש ובמים? גם כשעמדת מול הרוע המוחלט, לימדת אותנו שאין אחרת. האמנתי שאתה חי, לא רציתי לומר קדיש, כי בעיניי היית חי, לא רק בזיכרון אלא במקום הכי גבוה, ליד כס האלוקים".

האב הוסיף ואמר כי "הדבר הכי קשה הוא לראות את הילדים שלך בוכים על אחיהם, הלב שלי נקרע, הבן שלי עידן איננו, אבל רוחך חיה ואנחנו נמשיך את דרכך. אסור שהמפלצות שנמצאות במרחק שעה מכאן ימשיכו לחיות. צריך לחסל את כל החמאס בעזה ומחוצה לה, בדיוק כפי שהשמדנו את הנאצים".

בסיום דבריו האב האב זעק בכאב: "שאלתי אתמול את אלוקים מה עם התפילות והתחנונים שלי מאז 8 באוקטובר. בתפילות אני מתחנן שעידן יחזור בריא - האם התפילות הלכו לאבדון?" תאה האב ומיד השיב ברוח אמונה חזקה: "כל התפילות הלכו לחטופים האחרים בעזה, שכולם יחזרו בקרוב".