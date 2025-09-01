גל הירש ומשפחתו מאוימים באיומי רצח קשים; הבת נשלחה לחו"ל

מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, נתון תחת איומי רצח קשים מאת קומץ קיצוני, המטריד בחודשים האחרונים אותו ואת משפחתו. כך דווח אתמול בישראל היום.

לפי הדיווח, מפגינים מקיימים הפגנות מחוץ לביתו, כולל בלילות, ואפילו בשעות שבהן אין אישור לקיים רעש, ומקשים עליו ועל בנות משפחתו לצאת מהבית.

עוד דווח כי לאחרונה הירש שלח את אחת מבנותיו לחוץ לארץ בשל האיומים כלפיהם. המדינה לפי הדיווח מסרבת להגן עליהם.

רעייתו של הירש, דונה, סיפרה לישראל היום כי הגיעה למצב שהיא בודקת את האוטו מאז שהתחילו ההפגנות. לדבריה, החשש הוא שמישהו יעשה צעד נוסף ויהפוך את המילים למעשים.

באחד השלטים שנתלו בסמוך לביתו של הירש, נכתב: "כאן גר גל הירש, משת"ף הפקרת החטופים. גם בגללך הם מופקרים".

עוד דווח כי ברשת החברתית כתב אחד הגולשים להירש ש"ישחט את כולכם" והוסיף קללות גסות. הגולש נחקר במשטרה אולם טרם הוגש כתב אישום.

ממשטרת ישראל נמסר לישראל היום: "ללא קשר למקרה זה או אחר, משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה. מטעמי אבטחה ברורים איננו מפרטים מעבר לכך ומן הראוי שהעיסוק התקשורתי בכך יהא זהיר".