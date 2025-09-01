כיכר השבת
זה השלט שנתלה

גל הירש ומשפחתו מאוימים באיומי רצח קשים; הבת נשלחה לחו"ל

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ומשפחתו סובלים מאיומי רצח והטרדות מצד מפגינים קיצוניים. בתו נשלחה לחו"ל, ורעייתו חוששת לחייהם | המשטרה: "משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה" (בארץ)

5תגובות
גל הירש (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, נתון תחת איומי רצח קשים מאת קומץ קיצוני, המטריד בחודשים האחרונים אותו ואת משפחתו. כך דווח אתמול בישראל היום.

לפי הדיווח, מפגינים מקיימים הפגנות מחוץ לביתו, כולל בלילות, ואפילו בשעות שבהן אין אישור לקיים רעש, ומקשים עליו ועל בנות משפחתו לצאת מהבית.

עוד דווח כי לאחרונה הירש שלח את אחת מבנותיו לחוץ לארץ בשל האיומים כלפיהם. המדינה לפי הדיווח מסרבת להגן עליהם.

רעייתו של הירש, דונה, סיפרה לישראל היום כי הגיעה למצב שהיא בודקת את האוטו מאז שהתחילו ההפגנות. לדבריה, החשש הוא שמישהו יעשה צעד נוסף ויהפוך את המילים למעשים.

באחד השלטים שנתלו בסמוך לביתו של הירש, נכתב: "כאן גר גל הירש, משת"ף הפקרת החטופים. גם בגללך הם מופקרים".

עוד דווח כי ברשת החברתית כתב אחד הגולשים להירש ש"ישחט את כולכם" והוסיף קללות גסות. הגולש נחקר במשטרה אולם טרם הוגש כתב אישום.

ממשטרת ישראל נמסר לישראל היום: "ללא קשר למקרה זה או אחר, משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה. מטעמי אבטחה ברורים איננו מפרטים מעבר לכך ומן הראוי שהעיסוק התקשורתי בכך יהא זהיר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
לא ניראה לי שבגלל זה ברחה לחול בת כמה הבת פשוט כיף לה להיות בחול כמו ליאיר נתניהו המשתמט והפרזיט
יוסי
לפננו כנראה תגובה איראנית טיפוסית...
ניסן
3
שמאלנים ארורים.להכניס את כולם לכלא. מדינה של רשעים ארורים.פחדנים מהשמאל.
עמית
2
הוא לא בדיוק ימין והוא רוכב על זה
גל הירש לצערנו קדם עיסקאות מופקרות
1
הוא כל כך חסר חשיבות בתהליך שמוזר שמישהו מתייחס אליו.
99999

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר