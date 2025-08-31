כיכר השבת
"אורות הכי גבוהים שיש"

"צרחות של אושר": שורדת השבי מגיבה לחיסולו של המחבל שהחזיק בה בשבי

שורדת השבי אמילי דמארי הגיבה הערב לפרסום על חיסול מחבל חמאס חאזם נעים, שהחזיק בה וברומי גונן בשבי במהלך פעילות של צה"ל ברצועה, ואמרה כי "צרחות של אושר, אנשים לא יבינו מה המפלצת הזה היה בשבילי ובשביל רומי" (בארץ)

אמילי דמארי בדרכה לתל השומר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר שדווח היום (ראשון) על חיסול מחבל חאזם נעים, שהחזיק ב וברומי גונן בשבי, במהלך פעילות של צה"ל ברצועה, שורדת השבי אמילי דמארי הגיבה לפרסום ואמרה כי "צרחות של אושר, אנשים לא יבינו מה המפלצת הזה היה בשבילי ובשביל רומי".

בשיחה עם N12 סיפרה דמארי "הוא היה אחראי עליי ועל רומי באזור השמונה חודשים. הוא היה המפקד של השומרים שלנו, איש מאוד מאוד רשע", שיתפה שורדת השבי.

"אני רוצה להגיד תודה רבה, גם לכוחות הביטחון, גם לשב"כ, גם למשטרה, שבאמת עובדים לילה ויום כדי שנבוא בחשבון עם אותם בני שטן שהחזיקו בי וברומי".

דמארי בירכה על חיסול המחבל המתועב: "ברוך ה', שכמוהו יבוא עוד רבים. אני באורות הכי גבוהים שיש, במיוחד שזה שם כזה. אבל מצד שני, אתה יודע, יש לנו עוד אנשים שלנו שם, והלב, עם כמה שהוא צורח מאושר, הוא פוחד, רועד מוות, על האחים שלי שעוד שם".

