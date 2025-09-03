כיכר השבת
נחשף על ידי שב"כ

רחפנים מטענים ועוד | כך ניסתה חוליית מחבלי חמאס לחסל את השר בן גביר

חוליית מחבלי חמאס, נלכדה על ידי שירות ביטחון כללי, לאחר שתכננה לבצע פיגוע התנקשות באמצעות רחפני נפץ נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | כל הפרטים (חדשות בארץ)

הממצאים שנתפסו (צילום: דוברות שב"כ)

בפעילות משותפת של שב״כ וצה״ל, נעצרה בשבועות האחרונים, חולייה של פעילי חמאס מאזור חברון.

על פי החשד, פעלה תחת מפקדת חמאס בטורקיה, בכוונה לממש פיגוע התנקשות בשר לביטחון לאומי, .

חקירתם בשב״כ העלתה, כי במסגרת הפעילות רכשו החשודים מספר רחפנים, עליהם התכוונו להרכיב מטענים ובאמצעותם לממש את הפיגוע.

הרחפנים בהם ניסו לבצע את החיסול נתפסו במהלך מעצרם. "חקירתם של החשודים בשב"כ נמשכת", נמסר משב"כ.

עוד נמסר: "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של גורמי חמאס לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעל למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "מודה למ"מ ראש השב"כ, לחוקרי ולוחמי הארגון, למודיעין שב"ס לאנשי יחידת מגן לחיילי צה"ל לשוטרי משטרת ישראל ולכל מי שפועל לשמור על חיי. לא אירתע ולא אפחד! בחמאס ניסו כבר חמש פעמים לחסל אותי, וכל פעם נכשלו, גם הפעם - השבח לבורא עולם, והודות למאמץ גורמי הביטחון".

"אני אמשיך", הוסיף בן גביר: "להוביל מדיניות של יד קשה בבתי הכלא בישראל מול הטרור, לדרוש ניצחון מוחלט בעזה ומחיקה של חמאס מהמפה. המחבלים צריכים לדעת: במקום שהם יפגעו בי - אנחנו נפגע בהם, בכל מקום ובכל זמן."

השר בן גביר מגיב על ניסיון ההתנקשות בו (צילום: ללא)

