כיכר השבת
הלחץ בעזה - והתנאים שהוצגו

חמאס בהצהרה רשמית: "מוכנים לעסקה כוללת" | השר כ"ץ: "מילים ריקות, צה"ל נערך במלוא העוצמה"

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה רשמית הערב ובה טען שמוכן לעסקה כוללת | שר הביטחון: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות" | בין התנאים של חמאס - פתיחת כל המעברים והתחלת הליך שיקום עזה (אקטואליה, מלחמה)

9תגובות
מחבלי חמאס (צילום: מהרשתות הערביות)

ברקע ההיערכות הישראלית לכיבוש הרצועה, ארגון הטרור חמאס מפרסם הערב (רביעי) הצהרה רשמית ובה הודעה כי הם מוכנים לעסקה כוללת - בתנאים.

לדברי חמאס: "אנחנו מוכנים להגיע לעסקה כוללת - שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים של ישראל, בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים - במסגרת הסכם שיביא לסיום המלחמה ברצועת עזה, לנסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהרצועה, ופתיחת המעברים להכנסת כל צורכי הרצועה ותחילת השיקום".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע:

1. שחרור כל החטופים.

2. פירוק החמאס מנשקו.

3. פירוז הרצועה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל.

"רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".

הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי ניתח בעמוד שמפעיל בוואטספ כי "עצם פרסום ההודעה מעיד על תחילתו של לחץ בחמאס, אבל אין לראות בזה התגמשות במשא ומתן".

לדבריו, "יש לראות בזה ניסיון להתחיל מהלך של להביא את ישראל לשולחן המשא ומתן כדי לעצור את המבצע הצבאי.חמאס מתחיל להבין שישנם מהלכים צבאיים סביבו, שמראים שישראל רצינית. דרישה לחזור למשא ומתן עכשיו תשבש את פינוי האוכלוסייה שחמאס כל כך רוצה לעצור".

מוקדם יותר הערב גיבה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הדרישה הישראלית להגיע רק לעסקה כוללת שתביא את כל החטופים שבשבי ולא להסתפק בעסקה חלקית.

בציוץ שפרסם בשעות אחר הצהרים, שעון ישראל, כתב טראמפ: "תגידו לחמאס להחזיר מיד את כל 20 החטופים, לא 2 או 5 או 7, והדברים ישתנו במהירות. זה יגמר!"

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
רק ככה החמאס מבין זה השפה היחידה מיותר להיכנס איתו למשא ומתן או השמדה כוללת של עזה או שחרור החטופים
יחיאל
8
כל ראש טרור שחי ונושם הוא פצצה מתקתקת. אין מקום להסס. הפעולה צריכה להיות מהירה, כואבת וסופית בלי שום סימן אזהרה
כגן
7
י״ח באלול חודש של דין וחשבון נפש. בעוד עם ישראל מתכונן לימים נוראים, זאהר ג'בארין חוגג יום הולדת. חרפה. אסור שהוא ימשיך לנשום, הדין צריך להיעשות בו
מאיר
6
חמאס אומר שהוא רוצה שלום. ברור, זה כמו חתול שמבטיח לא לקפוץ על הספה כולם יודעים שזה לא יקרה
גוטליב
5
חמאס מבטיח “עסקה כוללת”. קטאר שולחת מסמך חתום, ארה״ב שולחת נוסח מקצועי, והם? מפרשים את זה כ-“עוד יום של משחק
לנדאו
4
חיילים יקרים, בי״ח אלול, 11 בספטמבר, חל יום הולדתו הארור של זאהר ג'בארין. ובי״ג תשרי, 5 בנובמבר, חל יום הולדתו של המרצח ח'ליל אל־חיה. ימי הולדתם הם ימי קללה לעם ישראל – והשליחות שלכם ברורה: להפוך את יום חייהם ליום קבורתם.
ישראל חיים
3
למה חמאס לא מצליח לארגן מסיבת יום הולדת? כי כל פעם שהם מתכננים, הם מפוצצים את האווירה
טל
2
כל עוד ראשי הטרור ממשיכים לנשום עם ישראל לא באמת בטוח. כל רגע שהם חיים זו חרפה מוסרית, צבאית ויהודית. לא צריך לחכות לפיגוע הבא. לא צריך להסס. צריך לסיים את זה. בעוצמה. בלי התנצלויות.
צבי יהודה
1
חמאס: “כל החטופים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטיניים”. ישראל: “נראה לי כדאי להוסיף גם קפה ועוגיות, שלא נישאר רעבים בעסקה הזאת…”
בדיחה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר