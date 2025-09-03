ברקע ההיערכות הישראלית לכיבוש הרצועה, ארגון הטרור חמאס מפרסם הערב (רביעי) הצהרה רשמית ובה הודעה כי הם מוכנים לעסקה כוללת - בתנאים.

לדברי חמאס: "אנחנו מוכנים להגיע לעסקה כוללת - שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים של ישראל, בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים - במסגרת הסכם שיביא לסיום המלחמה ברצועת עזה, לנסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהרצועה, ופתיחת המעברים להכנסת כל צורכי הרצועה ותחילת השיקום".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע:

1. שחרור כל החטופים.

2. פירוק החמאס מנשקו.

3. פירוז הרצועה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל.

"רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".

הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי ניתח בעמוד שמפעיל בוואטספ כי "עצם פרסום ההודעה מעיד על תחילתו של לחץ בחמאס, אבל אין לראות בזה התגמשות במשא ומתן".

לדבריו, "יש לראות בזה ניסיון להתחיל מהלך של להביא את ישראל לשולחן המשא ומתן כדי לעצור את המבצע הצבאי.חמאס מתחיל להבין שישנם מהלכים צבאיים סביבו, שמראים שישראל רצינית. דרישה לחזור למשא ומתן עכשיו תשבש את פינוי האוכלוסייה שחמאס כל כך רוצה לעצור".

מוקדם יותר הערב גיבה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הדרישה הישראלית להגיע רק לעסקה כוללת שתביא את כל החטופים שבשבי ולא להסתפק בעסקה חלקית.

בציוץ שפרסם בשעות אחר הצהרים, שעון ישראל, כתב טראמפ: "תגידו לחמאס להחזיר מיד את כל 20 החטופים, לא 2 או 5 או 7, והדברים ישתנו במהירות. זה יגמר!"