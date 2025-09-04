סגירת מעגל: ביממה האחרונה התקיים מבצע ייחודי בהובלת מחוז ש"י, כאשר במסגרתו הוסגרו 47 רכבים גנובים אשר אותרו בגזרת טול כרם, קלקיליה, חברון וראמאללה.
בין כלי הרכב שהוסגרו והוחזרו לבעליהם, אופנוע שנגנב לפני כשלוש שנים ממנחם בן כליפא, לוחם בצנחנים שנפצע באורח קשה בקרבות בקיבוץ כיסופים ב-7.10 ועבר משיקום ממושך.
עם קבלת הבשורה כי האופנוע היקר לליבו אותר ויוחזר אליו, אמר לשוטרים: ״ב-7.10 נפצעתי קשה מאוד והייתי בשיקום ממושך. עשית לי את השנה אחי, אמיתי!״
במבצע המיוחד השתתפו, המשטרה, המינהל האזרחי, אוגדת איו״ש לוחמי צה"ל וצוותי חבלה מג"ב איו"ש.
המבצע התקיים במעבר אייל, ורכבים עברו בדיקות קפדניות על-ידי חבלני המשטרה. לאחר מכן חלקם נגררו על-ידי חברות הביטוח ובעליהם, וחלקם הועברו למגרש הרכבים בורד יריחו.
