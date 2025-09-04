"עשית לי את השנה אחי" האופנוע היוקרתי נגנב מהלוחם שנפצע ב-7.10, היום המעגל נסגר | התיעוד במשטרה הודיעו כי לאחר מבצע נרחב ביו"ש, הוסגרו 47 רכבים גנובים והוחזרו לבעליהם | בין הכלים שהוחזרו: אופנוע שנגנב ללוחם צה"ל שנפצע ב-7.10 - בזמן שלחם בקיבוץ כיסופים (משטרה, בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 17:05