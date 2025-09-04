כיכר השבת
"עשית לי את השנה אחי"

האופנוע היוקרתי נגנב מהלוחם שנפצע ב-7.10, היום המעגל נסגר | התיעוד

במשטרה הודיעו כי לאחר מבצע נרחב ביו"ש, הוסגרו 47 רכבים גנובים והוחזרו לבעליהם | בין הכלים שהוחזרו: אופנוע שנגנב ללוחם צה"ל שנפצע ב-7.10 - בזמן שלחם בקיבוץ כיסופים (משטרה, בארץ)

תיעוד מרגע הבשורה שקיבל האזרח (צילום: משטרת ישראל)

סגירת מעגל: ביממה האחרונה התקיים מבצע ייחודי בהובלת מחוז ש"י, כאשר במסגרתו הוסגרו 47 רכבים גנובים אשר אותרו בגזרת טול כרם, קלקיליה, חברון וראמאללה.

בין כלי הרכב שהוסגרו והוחזרו לבעליהם, אופנוע שנגנב לפני כשלוש שנים ממנחם בן כליפא, לוחם בצנחנים שנפצע באורח קשה בקרבות בקיבוץ כיסופים ב-7.10 ועבר משיקום ממושך.

עם קבלת הבשורה כי האופנוע היקר לליבו אותר ויוחזר אליו, אמר לשוטרים: ״ב-7.10 נפצעתי קשה מאוד והייתי בשיקום ממושך. עשית לי את השנה אחי, אמיתי!״

במבצע המיוחד השתתפו, המשטרה, המינהל האזרחי, אוגדת איו״ש לוחמי צה"ל וצוותי חבלה מג"ב איו"ש.

המבצע התקיים במעבר אייל, ורכבים עברו בדיקות קפדניות על-ידי חבלני המשטרה. לאחר מכן חלקם נגררו על-ידי חברות הביטוח ובעליהם, וחלקם הועברו למגרש הרכבים בורד יריחו.

הרכבים הגנובים שהוחזרו (צילום: משטרת ישראל)
הרכבים הגנובים שהוחזרו (צילום: משטרת ישראל)
הרכבים הגנובים שהוחזרו (צילום: משטרת ישראל)

