לראשונה מפרוץ המלחמה

שוק הטיסות לארה"ב מתרחב: ענקית התעופה האמריקנית בבשורה לטסים

חברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס, שמפעילה כיום טיסות בקו תל אביב-ניו יורק, תרחיב את פעילותה החל מ-1 בנובמבר ותפעיל קווים לשיקגו ולוושינגטון, ותהיה היחידה שתפעיל קווים ישירים משיקגו ומוושינגטון | "חידוש הטיסות האלו מדגיש את המחויבות ארוכת השנים של יונייטד לתל אביב" נמסר (תעופה)

(צילום: shutterstock)

חברת התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס, שמפעילה כיום טיסות בקו תל אביב-ניו יורק, תרחיב את פעילותה החל מ-1 בנובמבר ותפעיל קווים לשיקגו (ארבע פעמים בשבוע) ולוושינגטון (שלוש פעמים בשבוע).

בהודעה שפרסמה יונייטד נמסר כי החברה מציעה יותר טיסות לתל אביב מכל חברת תעופה אמריקנית אחרת, ותהיה היחידה שתפעיל קווים ישירים משיקגו ומוושינגטון. מכירת הכרטיסים צפויה להתחיל מחר.

מדובר בבשורה משמעותית, שכן United Airlines לא הפעילה את הקווים הללו מאז שנת 2023, והיא תהיה חברת התעופה האמריקאית היחידה שמפעילה קווים ישירים בין תל אביב לשיקגו ולוושינגטון.

בכך, היא מבססת את מעמדה כחברת התעופה האמריקאית המובילה בישראל, עם רשת קווים רחבה הכוללת כבר היום שתי טיסות יומיות לניו יורק/ניוארק, ולצידן הצטרפות הקווים המחודשים ל ושיקגו.

פטריק קווייל, סגן נשיא בכיר לתכנון רשת עולמית ובריתות ביונייטד, אמר עם ההכרזה: "חידוש הטיסות האלו מדגיש את המחויבות ארוכת השנים של יונייטד לתל אביב".

