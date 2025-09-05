סוכן סמוי ורחפנים: כך הצליחה המשטרה להפליל את סוחרי הסמים

במחוז הצפוני של משטרת ישראל סיכמו הבוקר (שישי) חקירה ממושכת שהובילה להפלתן של שתי תחנות סמים שפעלו באזור נצרת, יפיע והסביבה. לפי פרטי החקירה, במהלך יולי 2025 התקבל מידע מודיעיני שלפיו הופעלו שתי תחנות למכירת והפצת סמים מסוכנים לתושבי האזור.

במסגרת תוכנית תקיפה יזומה, ולאחר קבלת האישורים הדרושים, הופעל שוטר כסוכן סמוי שפעל במשך כחודש וביצע עשרות עסקאות מבוימות מול הסוחרים.

הפעילות לוותה בידי שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג״ב צפון והחטיבה לביטחון הפנים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים – בהם רחפנים, מצלמות תיעוד וכוחות אבטחה.

במהלך אותה תקופה בוצעו מעל 20 רכישות מתועדות של סמים, שסיפקו תשתית ראייתית נגד שני יעדי פשיעה מרכזיים באזור העיר נצרת. ביום 18.8.2025, לאחר השלמת שלב איסוף הראיות, התקיימה רכישה מתועדת אחרונה שלאחריה פשטו כוחות המשטרה על שתי התחנות ועצרו את החשודים.

בפשיטות נתפסו סמים, מכשירי טלפון ניידים וכסף מזומן בסכום של כ־45,000 ש״ח. שני החשודים – תושבי נצרת בשנות ה־30 וה־40 לחייהם – הובאו לחקירה בתחנת נצרת, ובהמשך הוארך מעצרם מעת לעת בבית משפט השלום בנוף הגליל.

על פי המשטרה, הבוקר תגיש שלוחת תביעות נצרת כתב אישום נגד השניים, לצד בקשה להמשך מעצרם עד תום ההליכים.