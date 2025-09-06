משפחתו של החטוף אלון אהל התירה לפרסם הערב (שׁבת) את תמונתו מתוך הסרטון שבו נראה עם גיא גלבוע דלאל. זהו התיעוד הראשון מעזה של החטוף אלון אהל, שנמצא כבר בשבי 701 ימים.

"הזדעזענו לראות את מצבו של אלון", שיתפה המשפחה אתמול. "לאחר התייעצות עם מומחי עיניים בארץ ובעולם, ברור כי אלון אינו רואה בעינו הימנית. המצמוצים התכופים בעיניו מעידים על קושי חמור להתמקד ולראות לאורך זמן".

"אין שום דין בינלאומי המתיר להחזיק בשבי אזרח פצוע ללא טיפול רפואי הולם", מסרה משפחתו. "האחריות לשלומו של אלון מוטלת על שוביו ועל הנהגת חמאס, המחויבים לשמור על חייו ובריאותו לפי כללי המשפט הבינלאומי".

המשפחה גם הזכירה כי "אלון הוא לא רק אזרח ישראלי, אלא גם אזרח סרבי וגרמני. אומות העולם לא יעברו לסדר היום אם מצבו הרפואי של אלון יחמיר", וציינה: "אנו עושים מאמצים לשוחח עם השליח המיוחד לנושא החטופים, סטיב וויטקוף והגורמים הרשמיים בסרביה ובגרמניה".

בסרטון שפרסם חמאס והמשפחה ביקשה שלא לפרסם, נראה לרגע קצר אלון. מדובר באות חיים מצולם ראשון שלו בתוך רצועת עזה מ-7 באוקטובר 2023. בתמונה שפרסמו נראה הכיתוב בערבית "לא מאמין שאני רואה אותך", בעת המפגש בינו לבין גיא.

מטה המשפחות להחזרת החטופים מסר כי "המשפחה ממשיכה לבקש מהציבור ומכלי התקשורת לא לקחת חלק בטרור הפסיכולוגי של חמאס, הפוגע בראש ובראשונה במשפחה ובחברים, ולא לשדר או לשתף את הסרטון".