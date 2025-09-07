כעת אפשר לפרסם: כך פגע טיל איראני בסביבת מגדל משרדי הממשלה

הצנזורה מאפשרת היום (ראשון) לפרסם כי אחד מהטילים שנורו לעבר ישראל, במהלך מלחמת 12 הימים עם איראן, פגע ב"מגדל הטיל" בחיפה, שם שוכנים בין היתר משרדי הממשלה.

נפילת הטיל התרחשה בשעת צהרים, ביום שישי ה-20 ביוני. הנפילה גרמה לנזקים כבדים לבניין וכן למבנים הושכנים בסביבת מקום. מגדל הטיל עדיין עומד נטוש ונחשב לבניין מסוכן.

נפילת הטיל הובילה ל-55 פצועים, מרביתם במצב קל. רק מצבו של אחד הפצועים, נער צעיר כבן 16, הוגדר קשה.

בתוך כך, בכירים בישראל השמיעו לאחרונה תחזיות, ולפיהן סבב נוסף מול איראן צפוי להתקיים בקרוב. לא פורט באיזה טווח זמן, אולם נראה כי כוחות הביטחון נערכים לכך.

בשבוע שעבר חשף דיוויד אולברייט, מומחה הגרעין העולמי, כי איראן פינתה מערכות קירור שהיו מותקנות בתוך מתקני הגרעין בנתנז. הדבר לדבריו מעיד על היערכות של משטר האייתוללות לתקיפה נוספת על המקום.

נתנז, כזכור, היה מהיעדים הבולטים של ישראל במלחמת 12 הימים עם איראן. לפי הדיווחים למקום נגרם נזק כבד והפעילות בו, לפחות לפי שעה, הושעתה מכפי שהייתה.

לדברי אולברייט, בציוץ שצייץ אתמול ברשת X, ברחבי האזור המאובטח של נתנז מפוזרים 24 מערכות קירור. מדובר במערכות יקרות ערך.

באיראן לדבריו מנצלים את העובדה שהמתקן בנתנז איננו פעיל, בעקבות ההפצצות הישראליות, כדי להגן על מערכות הקירור מפני תקיפה אווירית נוספת.