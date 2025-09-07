כיכר השבת
הצנזורה מאפשרת

כעת אפשר לפרסם: כך פגע טיל איראני בסביבת מגדל משרדי הממשלה

כמעט חודשיים וחצי אחרי שהסתיימה המלחמה מול איראן, ניתן לפרסם את הסרטון מפגיעת הטיל ב"מגדל הטיל" בחיפה, שם שוכנים משרדי הממשלה | 55 נפצעו בפיצוץ, רובם קל (בארץ)

(צילום: לפי סעיף 27א)

הצנזורה מאפשרת היום (ראשון) לפרסם כי אחד מהטילים שנורו לעבר ישראל, במהלך מלחמת 12 הימים עם , פגע ב"מגדל הטיל" בחיפה, שם שוכנים בין היתר משרדי הממשלה.

נפילת הטיל התרחשה בשעת צהרים, ביום שישי ה-20 ביוני. הנפילה גרמה לנזקים כבדים לבניין וכן למבנים הושכנים בסביבת מקום. מגדל הטיל עדיין עומד נטוש ונחשב לבניין מסוכן.

נפילת הטיל הובילה ל-55 פצועים, מרביתם במצב קל. רק מצבו של אחד הפצועים, נער צעיר כבן 16, הוגדר קשה.

בתוך כך, בכירים בישראל השמיעו לאחרונה תחזיות, ולפיהן סבב נוסף מול איראן צפוי להתקיים בקרוב. לא פורט באיזה טווח זמן, אולם נראה כי כוחות הביטחון נערכים לכך.

בשבוע שעבר חשף דיוויד אולברייט, מומחה הגרעין העולמי, כי איראן פינתה מערכות קירור שהיו מותקנות בתוך מתקני הגרעין בנתנז. הדבר לדבריו מעיד על היערכות של משטר האייתוללות לתקיפה נוספת על המקום.

נתנז, כזכור, היה מהיעדים הבולטים של ישראל במלחמת 12 הימים עם איראן. לפי הדיווחים למקום נגרם נזק כבד והפעילות בו, לפחות לפי שעה, הושעתה מכפי שהייתה.

לדברי אולברייט, בציוץ שצייץ אתמול ברשת X, ברחבי האזור המאובטח של נתנז מפוזרים 24 מערכות קירור. מדובר במערכות יקרות ערך.

באיראן לדבריו מנצלים את העובדה שהמתקן בנתנז איננו פעיל, בעקבות ההפצצות הישראליות, כדי להגן על מערכות הקירור מפני תקיפה אווירית נוספת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר