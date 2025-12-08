משפטו של אזרח בעל אזרחות אירופית כפולה החל היום (שני) באיראן, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין "שיתוף פעולה מודיעיני וריגול לטובת המשטר הציוני". הדיון המשפטי נפתח בבית המשפט במחוז אלבורז, ובדיווח של סוכנות הידיעות תסנים נמסר כי העבירות המיוחסות לנאשם – שזהותו לא נחשפה – עלולות לגרור עונש מוות.

ההערכה היא עוד לפני המשפט כי האיש יוצא להורג בסופו של דבר באשמת ריגול.

על פי התובע הכללי במחוז, הנאשם נעצר על ידי משמרות המהפכה ביום הרביעי של מלחמת ישראל-איראן, במהלכה תקפו ישראל וארה"ב מתקני גרעין איראניים. הנאשם, שהחזיק וילה בקרג', נכנס לאיראן כחודש לפני פרוץ העימות.

במהלך המעצר, נטען, "פריטי ציוד ריגול ומודיעין מתוחכמים נתגלו בוילה שלהם בקרג'". ההאשמות החמורות המיוחסות לנאשם כוללות "ניהול מלחמה נגד א-לוהים" ו"שחיתות על פני האדמה", עבירות שלרוב העונש עליהן הוא מוות.

מעצרם של אזרחים בעלי אזרחות כפולה וזרים על ידי משמרות המהפכה הפך לדפוס חוזר בשנים האחרונות, לרוב בטענות לריגול וענייני ביטחון. ארגוני זכויות אדם ומדינות מערביות טוענים כי הרפובליקה האסלאמית משתמשת במעצרים מסוג זה ככלי לצבירת מנופי לחץ במשא ומתן עם גורמים חיצוניים.

בשונה ממקרים אחרים, העובדה שהחשוד מחזיק גם באזרחות אירופאית צפויה לגרור מחאה גם מצד מדינת המוצא של אותו אדם, אם כי ההערכות הן כאמור כי לא ניתן יהיה לעשות דבר על מנת להצילו מגורלו הידוע מראש.