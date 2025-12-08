כיכר השבת
בעל אזרחות אירופאית

"סוכן ישראלי" | באיראן נפתח משפטו של חשוד בריגול - צפוי גזר דין מוות

משפטו של "סוכן ישראלי" שנחשד בריגול ועבירות חמורות נפתח היום, ההערכה היא כי יוטל עליו עונש מוות | לפי הדיווחים, אותו אזרח מחזיק גם באזרחות אירופאית שלא פורסמה, אם כי ההערכה היא כי לא ניתן לעשות דבר על מנת להצילו (חדשות) 

חבל תלייה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

משפטו של אזרח בעל אזרחות אירופית כפולה החל היום (שני) ב, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין "שיתוף פעולה מודיעיני וריגול לטובת המשטר הציוני". הדיון המשפטי נפתח בבית המשפט במחוז אלבורז, ובדיווח של סוכנות הידיעות תסנים נמסר כי העבירות המיוחסות לנאשם – שזהותו לא נחשפה – עלולות לגרור עונש מוות.

ההערכה היא עוד לפני המשפט כי האיש יוצא להורג בסופו של דבר באשמת ריגול.

על פי התובע הכללי במחוז, הנאשם נעצר על ידי משמרות המהפכה ביום הרביעי של מלחמת ישראל-איראן, במהלכה תקפו ישראל וארה"ב מתקני גרעין איראניים. הנאשם, שהחזיק וילה בקרג', נכנס לאיראן כחודש לפני פרוץ העימות.

במהלך המעצר, נטען, "פריטי ציוד ריגול ומודיעין מתוחכמים נתגלו בוילה שלהם בקרג'". ההאשמות החמורות המיוחסות לנאשם כוללות "ניהול מלחמה נגד א-לוהים" ו"שחיתות על פני האדמה", עבירות שלרוב העונש עליהן הוא מוות.

מעצרם של אזרחים בעלי אזרחות כפולה וזרים על ידי משמרות המהפכה הפך לדפוס חוזר בשנים האחרונות, לרוב בטענות לריגול וענייני ביטחון. ארגוני זכויות אדם ומדינות מערביות טוענים כי הרפובליקה האסלאמית משתמשת במעצרים מסוג זה ככלי לצבירת מנופי לחץ במשא ומתן עם גורמים חיצוניים.

בשונה ממקרים אחרים, העובדה שהחשוד מחזיק גם באזרחות אירופאית צפויה לגרור מחאה גם מצד מדינת המוצא של אותו אדם, אם כי ההערכות הן כאמור כי לא ניתן יהיה לעשות דבר על מנת להצילו מגורלו הידוע מראש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר