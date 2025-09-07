רגע אחרי בין הזמנים, ולקראת החורף הבעל"ט, היחידה לחילוצים מיוחדים של אזור הגליל קיימו בחוף אכזיב אימון מים זורמים, כחלק משמירת הכשירות השנתית.

במהלך האימון, שנערך בים, תרגלו לוחמי האש מחלצי המים שמירה על המיומנות האישית, עבודה בצוות, וכן ניוד והפעלת סירה במים זורמים ותנאים משתנים.

בהודעת המחוז הצפוני נאמר כי "אימון זה מצטרף לשורת אימונים שוטפים שמבצעת היחידה לאורך כל השנה במטרה להבטיח תגובה מיטבית בכל אירוע חירום".

בהמשך צוין, כי במהלך החודש האחרון פעלה היחידה בשני אירועי חילוץ נעדרים שטבעו במאגרי מים, בהם נדרשה מקצועיות גבוהה ושיתוף פעולה הדוק בין הלוחמים בשטח.

רס”ל ניסים חבקה, מפקד היחידה אמר לאחר האימון כי “שמירת הכשירות המבצעית היא חלק מרכזי בעבודתנו. היחידה מתאמנת לאורך כל השנה לכל סוג של חילוץ אליו נידרש - חילוצים ממים, גובה, מבנים ועוד" לדבריו: "החודש האחרון המחיש שוב את חשיבות ההכשרה והאימונים, כאשר פעלנו בשני חילוצי נעדרים שטבעו במאגרי מים. אנו נמשיך להתאמן, להתכונן ולהיות ערוכים לכל תרחיש, על מנת להציל חיים".