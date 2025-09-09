המעצרים לא פוסקים: בשעות האחרונות היום (שלישי) התקבל דיווח על תלמיד ישיבת 'שלהבת התורה' שהתחתן לו מזמן ונעצר בביתו, לאחר שסירב להתייצב בלשכת הגיוס.

על פי המידע שהתקבל, הבה"ח ישראל מאיר טהרני, שסיים את השבע ברכות במהלך היממה האחרונה, נעצר לפני מספר שעות, ע"י משטרת חולון בגין עריקות, לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל, כשהוא מועבר לתל השומר שם הוא צפוי לעמוד למשפט בפני קצין.

בארגוני הסיוע 'עזרם ומגינם ו'נותנים גב' מי שמטפלים באירועים מהסוג הזה נאמר כי "מדובר בעליית מדרגה חמורה ברדיפת עולם התורה, לאחר שתלמיד הישיבה התייצב בתחנת המשטרה למסירת עדות לפי בקשת המשטרה".

בסיום ההודעה נאמר כי "אם משטרת ישראל מטמינה פה מלכודות לבחורי ישיבות, היא קוראת בכך לעבריינות במגזר החרדי, והתוצאות עלולות להיות הרות גורל מבחינתה של המשטרה".

רק בשבוע האחרון דיווחנו כי בחור נוסף, שנעצר בתחילת השבוע, יצר קשר ראשון עם עורך דין ובו התברר כי נעצר על רקע צווי הגיוס.

הכל התחיל בתחילת השבוע. בליל שני, בשעה 2:30 לפנות בוקר, דפקו שוטרי המשטרה הצבאית על דלת ביתו של בחור ישיבה, נתנאל מאור יצחק, תלמיד ישיבת "המיישר" בבת-ים שבראשות המקובל רבי בניהו שמואלי, ולקחו אותו עימם.

מדובר בתלמיד ישיבה, שהגיש דיחויים באופן תקני עד לפקיעת חוק הגיוס. לאחר ביטול החוק קיבל זימון לחודש ינואר האחרון, ולא התייצב כהוראת כל גדולי ישראל.

לאחר המעצר נלקח הבחור למחנה המעצר תל-השומר, שם שנפט ב"דין משמעתי" (משפט בפני קצין שיפוט צבאי) ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. משם הוא הועבר לכלא 10 שבכפר יונה.

רק כעבור יותר מיממה מאז מעצרו התברר שהבחור כבר נשפט ללא שקיבל ייצוג משפטי. מאז, נעשו ניסיונות ליצור קשר עם הבחור על מנת לוודא את הפרטים אודות מעצרו. יצוין, כי האפשרות של יצירת קשר באמצעות עו"ד עם עצורים היא רק לאחר המעצר לפני המשפט. לאחר המעבר לכלא 10, הקשר מתאפשר ביוזמת העצור בלבד.