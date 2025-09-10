פרשת הדרכונים הדיפלומטיים: השר אלי כהן נחקר באזהרה

שר האנרגיה אלי כהן מ'הליכוד', שכיהן בעבר כשר החוץ, נחקר הבוקר (רביעי) באזהרה במשטרה בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים.

כזכור, החשד המרכזי בפרשה הוא שהונפקו דרכונים דיפלומטיים - גם למי שלא היו זכאים להם, לאחר שלא עמדו בתבחינים לקבלת דרכון דיפלומטי.

השר אלי כהן אישר את החקירה וכתב ברשת X: "נתבקשתי היום לתת את גרסתי במשטרה בסוגיית הדרכונים: חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח - אבל כאזרח שומר חוק מרגע שנפתחה חקירה אענה על כל השאלות באופן מלא".

כהן הוסיף וכתב: "לעובדות - בתקופתי כשר חוץ הונפקו על ידי מנכ״ל המשרד בהתאם לסמכותו 4 דרכונים בלבד! ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על ידי מספר מנכ״לים החל משנת 2009! דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם. גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים!

"גם בדיעבד החלטת המנכ״ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים בהחלט מוצדקת, ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגלי".

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שבמסגרת החקירה בודקים את הנפקת הדרכון הדיפלומטי עבורו, זומן לפני כשלושה חודשים למסירת עדות פתוחה בפרשה.