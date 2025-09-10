אל"מ במיל' דוד חכם ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

בראיון מיוחד וחושפני לישראל שפירא מגולל אלוף-משנה במיל' דוד חכם, מומחה לענייני ערבים ויועץ לשעבר לשרי הביטחון, את הסיפור שמאחורי הקלעים של יחסי ישראל-מצרים במהלך יותר משני עשורים.

חכם, שעמד בראש המחלקה לעניינים ערביים בממשל הישראלי ברצועת עזה לאורך כל שנות האינתיפאדה הראשונה (1987-1993) ושימש כיועץ לעניינים ערביים לשרי הביטחון יצחק מרדכי, משה ארנס, אהוד ברק, בנימין בן אליעזר, שאול מופז ועמיר פרץ, חושף בספרו החדש "מצרים ראשונה ולתמיד" את הפרטים הלא מוכרים מתקופותיהם של שלושה נשיאים מצריים: חוסני מובארק, מוחמד מורסי ועבד אל-פתאח אל-סיסי.

דוד חכם, יליד 1951, הוא אחד המומחים הבכירים בישראל לענייני ערבים ופלסטינים. במהלך 30 שנות שירותו בצה"ל כיהן בתפקידי מפתח: באגף המבצעים, באגף התכנון, באגף המודיעין ובתיאום פעולות הממשלה בשטחים. שירת גם במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כמושאל מצה"ל. לאחר שחרורו מהצבא ב-1999 בדרגת אלוף-משנה, המשיך לעבוד במשרד הביטחון כיועץ לעניינים ערביים. המקום האחרון בו תחפשו: המקום המפתיע שבו נמצא הדוקרן שהוסלק בכלא קובי רוזן | 09.09.25 חכם לקח חלק פעיל במשא ומתן עם הפלסטינים במסגרת תהליך אוסלו והיה נציג מערכת הביטחון במשא ומתן המדיני בערוץ הדו-צדדי מול אש"ף. הוא השתתף בפגישות הדרג המדיני הבכיר בישראל עם יו"ר אש"ף יאסר ערפאת ועם מחמוד עבאס. המקור לשם הספר: סיסמה ברחובות קהיר "הסיסמה 'מצרים ראשונה ולתמיד' הייתה נפוצה מאוד ברחובות קהיר בתקופת ההפגנות של 2011 שהביאו בסופו של דבר להדחת מובארק", מסביר חכם. "זו הייתה סיסמה שביטאה פטריוטיות מצרית וגאווה לאומית, ולא הייתה קשורה ישירות לעניינים הנוגעים לישראל. בחרתי בשם הזה כי הוא משקף את הרוח המצרית שחוויתי לאורך השנים". שלושה נשיאים, שלוש תקופות שונות "מובארק שלט במצרים למעלה משלושה עשורים עד שהתפטר או הודח מהשלטון בפברואר 2011", מתאר חכם את התקופה הראשונה. "בתקופתו התקיימו יחסי שלום יציבים עם ישראל, גם אם הם לא היו חמים במיוחד. הייתה שם תמיכה אמריקאית חזקה ומסגרת עבודה ברורה". תקופת מורסי: המבחן הקשה חכם מתאר את תקופת מורסי כאחת התקופות הקשות ביותר ביחסי ישראל-מצרים: "מורסי היה נציג האחים המוסלמים שנבחר לנשיא ב-2012. זו הייתה תקופה מאוד קשה ביחסים עם ישראל, כולל אירועים קשים כמו הלינץ' בשגרירות הישראלית". בתקופה זו, לדברי חכם, מורסי מינה את אל-סיסי לתפקיד שר ההגנה כדי לקבל גיבוי מהצבא. "בסופו של דבר, אל-סיסי הוא זה שביצע את ההפיכה הצבאית נגד מורסי ביולי 2013".

תקופת אל-סיסי: התייצבות מחודשת

"אל-סיסי, שהיה שר ההגנה שביצע את ההפיכה נגד מורסי, נבחר לנשיא ב-2014 ונמצא כעת בקדנציה השלישית שלו", מסביר חכם. "תחת הנהגתו חזרה מידה של יציבות ליחסים, אם כי עדיין יש אתגרים שונים".

חשיבות עליונה לשלום עם מצרים

חכם מדגיש שוב ושוב את החשיבות הקריטית של שימור הסכם השלום עם מצרים: "זה נכס אסטרטגי עליון לישראל שיש לשמר בכל מחיר. גם אם הוא חלקי ומוגבל, ישראל חייבת לעשות כל מאמץ לשמר את ההסכם באמצעות מגעים דיסקרטיים וחשאיים".

אחת הדאגות העיקריות שמעלה חכם נוגעת להגברת הכוחות המצריים בסיני: "יש דאגה מהגברת הכוחות המצריים בסיני בניגוד להסכם השלום. אני קורא לטיפול בנושא הזה באמצעות ערוצים דיפלומטיים דיסקרטיים".

חכם מציג השוואה מעניינת בין הכוחות הצבאיים: "הצבא המצרי הוא צבא 'ענק' וחזק יותר מהצבא האיראני, הן בגודל והן בציוד. המצרים מצוידים בנשק אמריקאי מתקדם, לעומת האיראנים שמסתמכים על נשק רוסי-סיני".

דמות מיוחדת היא עומר סוליימן, לשעבר ראש המודיעין המצרי: "הוא היה אחד האנשים המרשימים ביותר שפגשתי בצד המצרי. סוליימן היה מחויב באמת לשלום עם ישראל ותרם רבות ליחסים בין המדינות עד למותו ב-2011. איבדנו שם שותף חשוב מאוד".

חכם לא נרתע מלהביע עמדות בנושאים פנימיים מורכבים.

לגבי הרפורמה המשפטית שגרמה לפוליטיקאים מהשמאל להתבטא בחריפות הבהיר חכם: "אני מבקר את הביטויים הקיצוניים של חלק מהגנרלים לשעבר, אך מכיר במחלוקת הזאת כלגיטימית במדינה דמוקרטית. צריך לנהל את הדיון בצורה מכובדת".

התנתקות מעזה

"הייתי מתנגד חזק להתנתקות מ-2005. אני רואה בה שגיאה אסטרטגית חמורה שהביאה בסופו של דבר להשתלטות חמאס על עזה. זה היה מהלך שגוי".

גיוס חרדים

"אני תומך בהשתלבות החרדים בצבא. אני מבין את החששות הדתיים שלהם, אך מדגיש את הצורך החיוני בכוח אדם. הצבא עושה מאמצים רבים להתאים את עצמו לאוכלוסייה החרדית".

חכם הוא מחבר שני ספרים חשובים: "ותימלא הארץ חמאס – שיח' אחמד יאסין ומלחמתו בישראל" (אוניברסיטת חיפה, 2006) ו"עזה בגובה העיניים: מבט לאינתיפאדה מבפנים" (הוצאת מודן, 2016).

הוא ממשיך לעסוק בנושא הפלסטיני וכותב ומרצה בנושאי זירה ערבית.

מסר לסיום

חכם מסכם את ראיונו במסר ברור: "הסכם השלום עם מצרים הוא נכס אסטרטגי עליון לישראל שיש לשמר בכל מחיר. כל הפרה אפשרית צריכה להיות מטופלת באמצעות ערוצים דיפלומטיים מתאימים, תוך מעקב צמוד אך דיסקרטי. זה לא הזמן לוויתורים או לקונפליקטים מיותרים עם מצרים".

הכתבה מבוססת על ראיון מצולם עם אלוף-משנה במיל' דוד חכם לערוץ היוטיוב של ישראל שפירא, הזמין לצפייה ב'כיכר השבת'