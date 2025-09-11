עיריית ירושלים | ארכיון ( צילום: Anna Kaplan/ Flash 90 )

יוקר המחייה בישראל: בירושלים ובבית שמש פנו לאחרונה למשרד הפנים בבקשה לעלות את מחירי הארנונה, מעל למה שנדרש בחוק. על פי הבקשה הירולשמית הארנונה למגורים במספר שכונות תעלה באחוזים ניכרים, בעוד בבית שמש יעלו את התעריף לבעלי דירות וגם לבעלי עסקים, כך על פי הדיווח בידיעות ירושלים.

רק במהלך חודש מאי האחרון, הודיע שר הפנים משה ארבל כי מחירי הארנונה במהלך בשנת 2026 יעלו ב-1.6% וכי הוא לא יסכים לאשר בקשות של רשויות מקומיות המבקשות לעלות את תעריף הארנונה מעבר לתעריף זה, אך בינתיים השר ארבל התפטר מתפקידו בשל אי העברת חוק הגיוס, והרשויות ניצלו את ההזדמנות והגישו בקשה לאשר את העליות החריגות. באיגוד לשכות המסחר טענו כי זה לא חדש, וכבר במשך שנים הארנונה עולה מעל לשיעור הנקבע בחוק, בשל הכלי הנקרא "הטייס האוטומטי" המתכלל בין שיעור עליית השכר הממוצע במשק לבין שיעור האינפלציה, מה שאומר שבסוף המחירים לציבור עולים, והאזרחים משלמים הרבה יותר. באיגוד לשכות המסחר התנגדו למנגנון "הטייס האוטומטי" וטענו כי עיריות כמו בית שמש מעלות את הארנונה ומייצרות סביבה עוינת לעסקים. מי שמחזיקים את הערים על הגב הם אותם עסקים מקומיים קטנים שנרמסים פעם אחר פעם תחת מסים כבדים ומדיניות עיוורת".

מעיריית ירושלים מסרו בתגובה לידיעה כי "במסגרת צמצום עיוותים הקיימים בארנונה מזה שנים רבות בירושלים, החליטה מועצת העיר לבטל את אזור חיוב ד׳ שהינו תעריף נמוך במיוחד, גם על פי הנחיות משרד הפנים. מדובר על מעל 20 אלף יחידות דיור מתוך כ-250 אלף ברחבי העיר שיעברו מסיווג ד' לג'. התמורות בארנונה השנה נובעות בעיקר מהצורך בתהליך האסדרה במזרח העיר, שכולל בין היתר גם תוכניות מתאר והרחבת השירותים העירוניים שם".

בעיריית בית שמש הגיבו לכתבה כי "במגזר הפרטי הוחלט על השוואת תעריפי הארנונה בין השכונות הוותיקות לשכונות החדשות בעיר, כך שתבוצע העלאה מדורגת של - 3.57% בכל שנה, למשך 4 שנים, עד להשוואת התעריפים המלאה בשנת 2029. בשאר האזורים לא יהיה שינוי. במגזר העסקי עודכנו התעריפים לחניות מקורות בעסקים, כך שהמחיר יעלה מ-25 שקל למ"ר ל-54-80 שקל למ"ר. שינויים אלו נועדו להבטיח מדיניות אחידה ומבוססת עקרונות מקצועיים, תוך צמצום פערים היסטוריים בין חלקי העיר".