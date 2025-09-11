השר כ"ץ ענה בטעות לשיחת וידאו של האקרים; הם הפיצו את התמונה

מספרו האישי של שר הביטחון ישראל כ"ץ הופץ על ידי קבוצת האקרים טורקים, ואחד מהם אף הצליח לתפוס אותו לשיחה קצרה.

מתברר ששר הביטחון ענה לאחד האקרים שהתקשרו בוידאו. זמן קצר אחרי שענה הספיק לנתק את השיחה, אבל ההאקר כבר צילם מסך - והפיץ את התיעוד.

בשניות שבהן השיחה הייתה פעילה הוא הספיק להטיח קללות בשר הבכיר. במקביל לפי דיווחים, אנשים נוספים שיגרו נאצות לכץ אחרי שמספרו דלף.

בין טורקיה ובין ישראל שוררת מתיחות רבה בחודשים האחרונים ברקע המלחמה. טורקיה מובילה קו אנטי-ישראלי מובהק, ומאשימה את ישראל ב"מעשי רצח עם" נגד הפלסטינים. היא אף עצרה את הסחר עם ישראל וקוראת לצעדים בינלאומיים נגדה.

רק לאחרונה הודיעה טורקיה על איסורי מעבר למטוסים ממשלתיים ישראלים מעל שטחה, בצעד דומה נקטה גם בלגיה בהמשך. בשבוע שעבר דווח כי טורקיה ביטלה את הופעתו של אנריקו מסיאס, הזמר והמלחין היהודי-צרפתי הנודע שמרבה לבקר גם בישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מרבה לשגר איומים למתנגדי ישראל מאז מונה לתפקידו. אתמול ברקע התקיפה בתימן הוא מסר: "הבטחנו עוד מכות והיכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים". ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".