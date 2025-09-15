ברקע משבר התעופה ממנו סובל ענף התעופה בישראל בעקבות המצב הביטחוני, חברת תעופה חדשה מגיעה לישראל, ותפעיל שלוש טיסות שבועיות בין בוקרשט לנמל התעופה בן גוריון, בימים ראשון, שלישי וחמישי.

AnimaWings, חברת התעופה הרומנית, הכריזה היום (שני) על פתיחת קו טיסות ישיר מתל אביב לבוקרשט. החברה, שהיא הראשונה בתעופה הרומנית שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים.

טיסת הבכורה של החברה תמריא מנתב"ג בתאריך 5.10.25, יום לפני ערב חג הסוכות. החברה תפעיל שלוש טיסות שבועיות בקו ת"א-בוקרשט, שיטוסו בימי ראשון, שלישי וחמישי. בימי ראשון הטיסות מנתב"ג יצאו בשעה 22:40, ובימי שלישי וחמישי שעת ההמראה מישראל תהיה 10:55.

טיסות החברה יתבצעו במטוס איירבוס 320, הכולל 180 מושבים. כרטיסי הטיסה כוללים כבודת יד (טרולי) במשקל עד 8 ק"ג ובנוסף, תיק אישי במשקל עד 4 ק"ג, ללא עלות. גם בחירת המושבים תהיה ללא עלות בשלב הראשון.

חברת AnimaWings, שתיוצג בישראל ע"י טל תעופה, היא חברה התעופה הראשונה הנמצאת 100% בבעלות רומנית. החברה הוקמה בשנת 2019 והייתה בבעלות חלקית של חברת התעופה היוונית, אגיאן איירליינס, עד שקבוצת ממנטו הרומנית רכשה את מניות החברה היוונית בפברואר 2024, ומאז היא הבעלים הבלעדיים של החברה.

בסיס חברת התעופה נמצא בנמל התעופה הבינ"ל בבוקרשט, והיא מציעה טיסות המשך מבירת רומניה לעשרות יעדים ברחבי אירופה, מערים רומניות כמו קלוז', טימישוארה ויאשי ועד ערים מרכזיות ביבשת כמו פריז, שטוקהולם, לרנקה וסופיה. בנוסף, מציעה החברה טיסות ישירות מבוקרשט לדובאי.

בזכות מחירי הטיסות האטרקטיביים, מקווה החברה לייצר דריסת רגל בשוק הטיסות לרומניה, שנכון להיום עמוס בחברות תעופה כמו אל על, ישראייר, וויז אייר, רינאייר, היי סקיי ופליי לילי.