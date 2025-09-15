כיכר השבת
בשורה לטסים

ברוכה הבאה: חברת תעופה זרה חדשה תפעיל קו טיסות מתל אביב לבירה האירופית

חברת התעופה הרומנית AnimaWings מודיעה על פתיחת קו טיסות סדיר חדש בין תל אביב לבוקרשט, שיחל לפעול בערב חג הסוכות | החברה, שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים (תעופה)

מטוס של חברת AnimaWings (צילום: עמוד הפייסבוק של החברה)

ברקע משבר התעופה ממנו סובל ענף התעופה בישראל בעקבות המצב הביטחוני, חברת תעופה חדשה מגיעה לישראל, ותפעיל שלוש טיסות שבועיות בין בוקרשט לנמל התעופה בן גוריון, בימים ראשון, שלישי וחמישי.

AnimaWings, חברת התעופה הרומנית, הכריזה היום (שני) על פתיחת קו טיסות ישיר מתל אביב לבוקרשט. החברה, שהיא הראשונה בתעופה הרומנית שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים.

טיסת הבכורה של החברה תמריא מנתב"ג בתאריך 5.10.25, יום לפני ערב חג הסוכות. החברה תפעיל שלוש טיסות שבועיות בקו ת"א-בוקרשט, שיטוסו בימי ראשון, שלישי וחמישי. בימי ראשון הטיסות מנתב"ג יצאו בשעה 22:40, ובימי שלישי וחמישי שעת ההמראה מישראל תהיה 10:55.

טיסות החברה יתבצעו במטוס איירבוס 320, הכולל 180 מושבים. כרטיסי הטיסה כוללים כבודת יד (טרולי) במשקל עד 8 ק"ג ובנוסף, תיק אישי במשקל עד 4 ק"ג, ללא עלות. גם בחירת המושבים תהיה ללא עלות בשלב הראשון.

חברת AnimaWings, שתיוצג בישראל ע"י טל תעופה, היא חברה התעופה הראשונה הנמצאת 100% בבעלות רומנית. החברה הוקמה בשנת 2019 והייתה בבעלות חלקית של חברת התעופה היוונית, אגיאן איירליינס, עד שקבוצת ממנטו הרומנית רכשה את מניות החברה היוונית בפברואר 2024, ומאז היא הבעלים הבלעדיים של החברה.

בסיס חברת התעופה נמצא בנמל התעופה הבינ"ל בבוקרשט, והיא מציעה טיסות המשך מבירת לעשרות יעדים ברחבי אירופה, מערים רומניות כמו קלוז', טימישוארה  ויאשי ועד ערים מרכזיות ביבשת כמו פריז, שטוקהולם, לרנקה וסופיה. בנוסף, מציעה החברה טיסות ישירות מבוקרשט לדובאי.

בזכות מחירי הטיסות האטרקטיביים, מקווה החברה לייצר דריסת רגל בשוק הטיסות לרומניה, שנכון להיום עמוס בחברות תעופה כמו אל על, ישראייר, וויז אייר, רינאייר, היי סקיי ופליי לילי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר