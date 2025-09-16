"האחדות היא המשמעות שלנו" | אביו של החטוף התפלל בקבר יוסף

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (בין שני לשלישי) להתפלל במתחם קבר יוסף בשכם. הכניסה התקיימה בליווי ובאבטחת כוחות צה"ל ומשטרת ישראל. המתפללים, נשאו במקום תפילה להצלחת חיילי צה"ל והתמרון הקרקעי בעזה ולהשבתם של החטופים.

בין המשתתפים בכניסה לקבר יוסף היו גם קובי אהל, אביו של החטוף אלון המחוחזק במנהרות חמאס בעזה וראש המינהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים.

קובי אהל, אביו של אלון אמר למתפללים במקום: "אלון בן 24, נחטף כשהיה בן 22. בזמן שאנחנו פה עכשיו, אלון נמצא במנהרות החמאס, בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה, בסיטואציה שאף אחד מאיתנו לא מבין אותה. אני רוצה להאמין, לקוות ולהתפלל שאנחנו בפתחה של שנה חדשה שתביא לנו שינוי, שתביא לנו את אלון בחזרה להמשך המסע שלנו.

"אלון עובר מסע שכולנו נצטרך כנראה ללמוד ממנו מה שהוא עובר. יש מטרה למסע שלו, אנחנו בקרוב מאוד, יחד איתו, נהיה פה ונשמע ממנו את הסיפור מסע שלו, שאנחנו נלמד מהמסע הזה. חלק מזה זה הביחד, זה האחדות, זה המשמעות שלנו פה במדינת ישראל. המטרה שלשמה הוקמה מדינת ישראל, המקום הכי בטוח לנו כאזרחי מדינת ישראל".

ראש המינהל האזרחי, תא"ל הישאם אבראהים, אמר למתפללים: "זכות גדולה באמת להיות אתכם הלילה גם כן כנציג הצב , אני רואה שיש פה הרבה מאוד חיילים לוחמים. באתי לפה כדי לקבל תעצמות ברוח, כי אנחנו צריכים את זה בימים האלה.

"גם כדי להתפלל לשלום חיילנו אשר הלילה, כמו שאתם כבר מבינים, מתחילים את השלב העצים, את השלב השני, במלחמה על העיר עזה, בע"ה המבצע הזה יניב תוצאות, יפעיל את הלחץ שצריך להפעיל אותו, להשמיד את חמאס בעיר עזה, גם בתשתיות וגם ביכולות השלטוניות והיכולות הצבאיות , וכל הדבר הזה במטרה כדי להכריע את חמאס כדי שנביא את החטופים שלנו הביתה בע"ה".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן: "הגענו בלילה המיוחד הזה לשכם, לקבר יוסף הצדיק בדיוק בזמן הזה חיילי צה״ל מתחילים את התמרון הקרקעי בעזה, אנחנו נפתח קודם כל בתפילה לשלום חיילי צה״ל והחטופים. אנחנו שואבים כוחות ביחד מיוסף הצדיק, שהיה המאחד והמשביר, ניהל את כל העולם, גם כלכלית, אבל גם היה הגורם המאחד, והדבר שאנחנו הכי צריכים היום, בימים האלה, כמו שקובי אמר לי מקודם, זה אחדות שלנו ביחד, כעם".